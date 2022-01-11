Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel'e 'FETÖ'den hapis

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sağlık sorunları nedeniyle katılmayan sanık Ali Tezel'i avukatı Görgün Danacı temsil etti.

Duruşma savcısının önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasına karşı diyecekleri sorulan avukat Danacı, soruşturmanın, müvekkilinin eski eşi tarafından yapılan şikayet sonucu açıldığını savundu.

Müvekkiliyle eski eşi arasındaki boşanma davasında, mahkeme tarafından velayet konusunda rapor aldırıldığını belirten Danacı, raporda çocuğun kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği annesinin yanında kalmak istemediğini söylediği bilgisine yer verildiğini anlattı. Avukat Danacı, bu nedenle eski eşinin müvekkili hakkında şikayette bulunduğunu öne sürdü.

Danacı, müvekkilinin örgütle irtibatının tespit edilmediğini savunarak, Tezel hakkında 2014'te Bank Asya hesabı olması nedeniyle suçlama yapıldığını, o tarihte müvekkilinin gazeteci olması ve TMSF'ye devredilmesi sebebiyle Bank Asya'ya para yatırdığını anlattı.

Müvekkilinin, hakkında örgüt üyeliğinden hüküm verilen Ali Kuş isimli gazeteci tarafından çantasında bulunan bir obje sebebiyle özel hayatının hedef gösterildiğini savunan Danacı, "Yani müvekkil, örgütün güçlü olduğu zamanda özel yaşantısı sebebiyle hedef haline gelmiştir. Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Beraatine karar verilmesini istiyoruz." dedi.

- Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Tezel'i "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan önce 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın sosyal medyada Bank Asya'ya para yatırdığını beyan ettiğini ve bu konuda propaganda yaptığını belirten mahkeme, sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını, eylemin niteliği ve özelliklerini, yatırılan para miktarını dikkate alarak cezayı 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi. Mahkeme, Tezel hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamını kararlaştırdı.

- Olayın geçmişi

Ali Tezel, sosyal medya hesabından FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla 13 Ocak 2020'de gözaltına alınmış ve ifade işlemlerinden sonra serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Tezel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.