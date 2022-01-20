8 Eylül 1999 tarihi sonrasında göreve başlayan memurlar, nasıl erken emekli olabilir?

Ziyaretçimizin soruları genel olarak diğer memurları da ilgilendirebilecek konulardandır. Detaylar yazımızda açıklanmaktadır.

Şubat 1977 - Kadın - Evli - 2 çocuklu eşimin MEB'de memuriyet görevine başlama tarihi 30/09/1999 dur. Yurtdışı görevim sebebiyle 15/02/2018 tarihinde aylıksız izne ayrıldı. Sizin bir yazınızda 15 yıl hizmetlerinin de tamamlanmış olması koşuluyla emeklilik kazanır diye bir ifade var. Eşim izine ayrıldığı tarihte Emekliliğe ve MEB de Kadrolu/Sözleşmeli Öğretmenliğe Esas: 18 yıl 2 ay 12 gün hizmeti var.

Türkiye'den memur olarak emekli olmak istiyor. Bu sebeple aşağıda belirtilen sorularıma cevap verebilir misiniz?

Soru 1- Bu koşullar altında 58 yaşını doldurunca öğretmen emeklisi olabilir mi?

Cevap 1- 18 yıl 2 ay 12 gün hizmeti üzerinden 58 yaşını doldurunca emekli olamaz ancak 61 yaşını doldurduktan sonra emekli olabilir. Ancak memurluktan ayrılıp işçi, esnaf statüsünde çalışması olursa ve bu çalışmaları da 1260 gün ve daha fazla olursa memur statüsünden emekli olamaz.

Soru 2- Temmuz 2023 de görevimiz bitiyor. Aylıksız izin ile Temmuz 2023 arasında kalan 5 yıl 5 ay prim ödemesi yapsak ortalama ne kadar bir ödeme çıkar? Ve bu ödemenin emeklilikte bir katkısı olur mu? Gerek var mı? 5 yıl 5 ay prim ödemesi yapıp 1 ay çalıştıktan sonra öğretmenlikten yaşını beklemek amacıyla ayrılabilir mi?

Cevap 2- Aylıksız izin süresinin borçlanması hizmet süresini, intibak derecesini artırır, borçlanma yapıldığında emekli aylık ve emekli ikramiyesi tutarını da arttırır. Borçlanmalarda memurun SGK kesintilerinde dikkate alınan emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait unsurlar uygulanır, yani SGK kesintilerinde esas alınan kesenek ve karşılık tutarları toplamı olur. Bugün için de mevcut maaş bordrosunda yer alan kesenek ve karşılık tutarları her ay için ödenecek tutar olup, bu hesaplamayı mevcut maaş bordrosundan hesaplamak mümkündür.

Bu hesap intibak işlemine bağlı olduğundan yaklaşık her ay ödenmesi gereken tutarın 1200-1600 TL. arasında olabileceğini değerlendirebiliriz. Ancak, 58 yaşını doldurduğunda emekli olabilmesi için mutlaka 25 yıl hizmet gerekir, 5 yıl 5 ay prim ödemesi yapmak hizmet yılını 25 yıla tamamlaması halinde borçlanılabilir ve bu durumda emeklilik yaşı 58 olur. Şayet 25 hizmet yılını doldurmaması halinde ise hiç çalışmadan 61 yaşının dolmasını bekleyebilir. Yine de bu borçlanma hem intibak, hem hizmet, hem ikramiye yılında değerlendirildiği için kararın tarafınızca değerlendirilmesi gerektiğini belirtebiliriz. İster borçlanılsın, ister borçlanılmasın mevcut hizmet durumuna göre her durumda 61 yaşını dolduracağı tarih emekliliği hak etme tarihi olacaktır. Soru 3- (18 yıl 2 ay ( mevcut gün sayısı)+5 yıl 5 ay( ödenen gün sayısı+ 1 ay (çalışma gün sayısı) 23 yıl 8 ay gün sayısından sonra SGK ya gidip İsteğe Bağlı İştirakçi olabilir mi? Olmasına gerek var mı? İsteğe Bağlı İştirakçi olup 25 yıla tamamlayınca emekliliğe bir katkısı olur mu? Cevap 3- 25 yıla kadar olan süreyi isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanmak suretiyle tamamladığında emeklilik yaşı 61 yaş dolumu yerine, 58 yaş dolumu olur, bu bakımdan avantajlı olacağını değerlendirmekteyiz. İsteğe bağlı iştirakçilik süresi emekli ikramiyesi, intibak işlemlerinde sayılmaz, ancak aylıksız izin süresinin borçlanılması emekli ikramiyesinde değerlendirilir. Soru 4- Türkiye de İsteğe Bağlı İştirakçi iken yurtdışında (Almanya'da) çalışabilir mi? KAPAT [X] Cevap 4- İsteğe bağlı iştirakçilik koşullarından birisi de, zorunlu olarak diğer statülerde çalışmama koşuludur, bu süre içerisinde çalışmamasının daha doğru olacağını değerlendirmekteyiz. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız