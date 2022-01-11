Manisa'da FETÖ şüphelisi bir kişi yakalandı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ocak 2022 14:20
Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğuna yönelik deliller tespit edilen A.Ç (43) hakkında yakalama kararı verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Mahallesi'ndeki ikamete düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
A.Ç'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız