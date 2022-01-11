Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulunu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve beraberindeki kurul üyelerini kabul etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Ocak 2022 15:47
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör ve heyeti hazır bulundu.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız