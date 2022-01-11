Parayla tez yazdırıyorlar... Tez borsalarında fiyatlar sayfa başı ortalama 50 TL

CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu da kendisini hukuk öğrencisi olarak tanıtıp para karşılığı tez yazanlarla iletişime geçti. Bakın o görüşmelerde neler yaşandı.

Kimi akademisyenler para karşılığı tez yazıyor. Kimi öğrenciler o tezleri kendilerininmiş gibi sunuyor. Bu iki grubu bir araya getiren ise, internette danışmanlık adı altında çalıştığını söyleyen siteler.

Tez yazım aşamasında ve sonunda sorun çıkmayacağını garanti eden sitelerden kimileri ise tehdit dili kullanıyor.

Parayla tez yazımını tespit etmek zor olsa da, usulsüzlük tespiti halinde ciddi sonuçlar olabiliyor.