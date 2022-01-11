Fatih Terim'in ardından Galatasaray'da istifa

TikTok fenomenleri ne kadar kazanıyor?

Youtube ve Instagram gibi reklam gelirlerini fenomenleriyle paylaşmayan Tiktok'ta para kazanmanın en etkili yolları arasında sponsorluk anlaşmaları ve şarkı tanıtımı bulunuyor. Tek bir videodan alınan ücret ise 5 bin ile 8 bin dolar arasında değişiyor.