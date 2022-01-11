TFF transfer dönemi harcama limitlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili harcama limitlerini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Ocak 2022 16:44
TFF'ye bağlı Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.
Süper Lig kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında Ek XII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız