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Ak Partili Özkan yanıtladı: HDP'li Güzel konusunda AK Parti'nin tavrı ne olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'i kastederek, "Sözde bir milletvekilinin, terörist kıyafeti giyerek bir teröristle fotoğraf çektirmesini, teröre cesaret vermesini ve terör üyeliğini, TBMM çatısı altında herhalde kenarda bırakacak değiliz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ocak 2022 17:20
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Ak Partili Özkan yanıtladı: HDP'li Güzel konusunda AK Parti'nin tavrı ne olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dost ve kardeş Kazakistan'da yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi üzdüğünü söyledi.

Kazakistan'ın yanında olduklarını belirten Özkan, ülkede kısa sürede barış ve huzurun tesis edilmesi temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2021 yılı dış ticaret rakamlarına değinen Özkan, Türkiye ihracatının, 225,4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştığına dikkati çekti.

Özkan, Türkiye ekonomisinin, salgının ortaya çıkardığı olumsuz tablo, küresel tedarik zincirindeki bozulmalar ve emtia fiyatlarındaki artışa rağmen güçlü performans sergilediğini ifade etti.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Özkan, "Kendilerine destek veren, binlerce tır silah gönderenler dahi terör örgütü üyelerinden artık umudunu kesti. İnşallah terörün kökünü kazımanın arifesindeyiz." diye konuştu.

Otoyollardan şehir hastanelerine, altyapı ve üstyapı çalışmalarından teknoloji alanındaki faaliyetlere kadar millete hizmet yolunda heyecan uyandırdıklarını anlatan Özkan, "Biz bu çalışmaları yaparken ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu ne yaptı? Bir yıl boyunca Türkiye aleyhine ne kadar girişim varsa sonuna kadar boca ettiler. Böyle bir ihanetten de iktidar devşirmeye çalışıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Millete ihanet edenlerin, millet nezdinde karşılığının olamayacağını kaydeden Özkan, "Kılıçdaroğlu, kendi yaptırdığı ankette yüzde 11 çıkıyor. Aynı ankette kendi partisinin oyu, bir önceki seçimlerde almış olduğu oyun altında çıkıyor. Gelecekle ilgili, 'CHP, acaba Türkiye'nin derdine derman olur mu?' sorusuna CHP'liler dahi inanmıyor. CHP böyle bir noktaya nasıl geldi?" diye sordu.

- "Seni HDP'ye bu kadar yaklaştıran nedir?"

Özkan, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel'i işaret ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısındaki konuşmasına değinen Özkan, şöyle konuştu:

"Bay Kemal'in ağzından, bu sözde milletvekili ile ilgili tek kelime duydunuz mu? HDP'ye küçücük bir eleştiri yaptı mı? Hayır. Çünkü orada bir ittifak kurmuşlar. 'Dostlarımız' diye ifade ettikleri Türkiye düşmanları, terör örgütleri ile HDP'si, İYİ Parti'si, CHP'si bir ittifak kurmuşlar, 'Ne yaparsak yapalım, asla bizi birbirimize düşürecek yaklaşım ortaya koymayacağız' diyorlar. Ey Kılıçdaroğlu; senin bu ülkenin bekası, birlik, beraberlik ve kardeşliği için hiçbir desteğin olmayacak mı? Kimlerle nerede iş tutuyorsun, kimlere söz verdin? Seni HDP'ye, Kandil'in siyasi uzantısına bugün bu kadar yaklaştıran nedir? Cumhuriyeti kuran partinin, yolundan bu kadar saparak terörle iltisaklı duruma gelmesinin nedeni nedir?"

Milletin gösterdiği istikamette ve çizdiği rotada siyaset yaptıklarını dile getiren Özkan, "CHP'nin, Türkiye'de yaşattığı ve yaşatmaya gayret ettiği zillet ile çöp, çukur ve çamura müsaade etmeyeceğiz. Milletimizle beraber büyümeye, güçlenmeye, yükselmeye ve aydınlık, büyük Türkiye idealini hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

- "Böylesi bir yüz karasını milletimize yaşatmayız"

Özkan, HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandığı hatırlatılarak, "Bu konuda AK Parti'nin tavrı ne olacak?" sorusunu da yanıtladı.

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Dünyanın neresinde olursa olsun terörle ve terör yandaşlarıyla mücadele ettiklerini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"TBMM çatısı altında; sözde bir milletvekilinin, terörist kıyafeti giyerek bir teröristle fotoğraf çektirmesini, teröre cesaret vermesini ve terör üyeliğini herhalde kenarda bırakacak değiliz. Bu, hukuki bir süreçtir. Hukuki süreç işleyecektir. Hukuki süreç aynen bir trenin rayında yol aldığı gibi Anayasa ve yasalar çerçevesinde yoluna devam eder. Bizler de Meclis çatısı altında böylesi bir duruş sergileyen, teröre destek veren, terör üyeliğinden yargılanması talep edilen bir milletvekili hakkında milletimiz ne istiyorsa bunu yapacağız. Elbette Karma Komisyon da yeri, saati, vakti geldiği zaman ilgili milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda, Anayasal ve yasal süreç işletilmek suretiyle kararı verir ve yargı yolunu açar, böylesi bir yüz karasını milletimize yaşatmayız. Milletimizin böylesi bir olayla ilgili mahcubiyetine de neden olmayız.

Birileri, bu tabii ki Kılıçdaroğlu; dostlarıyla birlikte ittifak yaparken Anayasal düzenlemeleri gizli kapılar arkasında hayata geçirmeye gayret ederken ve yaptıkları grup toplantısında, o sözde milletvekiliyle ilgili küçücük bir ifadeyi dahi kullanmazken her şey sütlimanmış gibi üstünü kapatmaya gayret ederken biz onun üstüne gideceğiz ve Kürt'ü Türk'ü, Laz'ı Çerkes'i, Alevi'si Sünni'si ile kardeşlik hukukumuza ihanet edenlere ve terör örgütleriyle beraber, yan yana, omuz omuza duranlara hesap sormayı da biliriz. Bunun hesabını da inşallah soracağız."

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