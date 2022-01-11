Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi öldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ocak 2022 18:05
Aziz Asker (48) idaresindeki 34 UH 5566 plakalı otomobil, Bilecik-Nallıhan Sakarya kara yolu Sifyanlar köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Erdinç Ş'nin kullandığı 14 ER 932 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, otomobil sürücü ile eşi Fadime (45), çocukları Beyzanur (20) ve Fatih Emre Asker'in (11) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız