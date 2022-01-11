Bakan Yanık paylaştı: Arkadaşlar güldük, eğlendik ama bu şaka değil
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından bakanlığın isminin yanlış kullanımı ile ilgili 'Arkadaşlar güldük, eğlendik ama bu şaka değil' paylaşımında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Ocak 2022 20:23
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya gelmişti. Bakan Yanık, bir konuda çok muzdarip olduklarını belirterek Bakanlığın isminin doğru kullanımı ile ilgili basın mensuplarından destek istemişti.
Bakan Yanık'ın bu isteğini memurlar.net olarak 'Bakan Derya Yanık: Allah aşkına bize destek olun' başlığı ile haberleştirmiştik.
Bakan Yanık, bu haberimizi alıntılayarak sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında; 'Arkadaşlar güldük, eğlendik ama bu şaka değil' ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık'ın o paylaşımı;
Bakan Derya Yanık: Allah aşkına bize destek olun Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Arkadaşlar güldük, eğlendik ama bu şaka değil ️https://t.co/qF3fHSzOSO pic.twitter.com/WDvHQGaEjvDerya Yanık (@deryayanikashb) January 11, 2022