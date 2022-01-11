İzmir İmplant Tedavisi ve Gülüş Estetiği

Dişlerinizi kaybettiniz ve takıp çıkarılabilen diş protezi kullanmak istemiyor musunuz, mevcut dental koprüleriniz ile problem mi yaşıyorsunuz, diş boşluklarınızı en doğal biçimde kapattırmak mı istiyorsunuz? Bu sorunlardan birini yaşıyorsanız en iyi çözümün implant olduğunu da bilmelisiniz.

İmplant eksik diş kısımlarına uygulanan titanyumdan üretilmiş materyallerdir. vücüdumuzun diğer yerlerinde oluşan kırıklarda destek amaçlı kullanılan malzemelerle aynı materyalden üretilmiştir.İmplant dişin kökünün vazifesini gören parçalardır. üzerine uygulanan dental kron ve ya koprülerle diş eksikliklerinin giderilmesinde en sağlıklı ,en güzel ve en doğal çözümüdür.

İmplant çene kemiğinin içine yerleştirilen parçadır. İmplant ile yapılacak dental kron arasındaki bağlantıyı sağlayacak abutment denen parça da vardır.prime dental turkey olarak size verdiğimiz implant fiyatının içinde abutment dediğimiz bağlantı parçasının ücreti de bulunmaktadır.yani ilk aldığınız fiyat dışında hiç bir şekilde ekstra bir ücret ödemek zorunda kalmazsınız.

İzmir İmplant merkezi olarak kullandığımız implantlar markalarının hepsi dünya çapında tanınmış, sertifikalı ve ömür boyu garantilidir.bu garantiyi doğru markalarla çalışmanın yanı sıra deneyimli hekim kadromuzla sizlere sunduğumuz doğru tedavi seçenekleri ile sağlıyoruz.doğru tedavi seçenekleri sunarken kliniğimizde bulunan üç boyutlu görüntüleme cihazı(dental tomografi), robotik implant gibi cihaz ve tekniklerden çokça yararlanıyoruz.

Genel olarak implant uygulamadan once, eksik dişin ya da dişlerin olduğu bölümdeki kemiğin sertliği genişliği ve uzunluğu tespit edilir.mevcut kemiğin durumuna en uygun boy ve çaptaki implant seçilir ve bölgeye uygulanır.implant uygulandıktan sonra genel olarak üç aylık bir iyileşme dönemi gerekir.bu dönemde osteoentegrasyon dediğimiz safha gerçekleşir.bu dönemde kemik ile yerleştirilen implant kaynaşır ve çiğnemede oluşan kuvveti karşılayabilecek dayanıklılığı kazanır.geçen üç aylık süre sonunda implanttan destek alan dental kron yapılır ve size en uygun estetik görünüm ve çiğneme işlevi geri kazandırılır.

Eksik dişlerim var kaç implant yaptırmalıyım?

Tek bir dişimiz eksik olduğu zaman bir implant ve üzerine uygun olan kaplama yapılıp tedavi sonlandırılır.iki diş ve ya üç diş eksik olan durumlarda iki implant ve üzerine eksik diş sayısıyı kadar diş uygulanır.her eksik dişin yerine bir implant uygulanmaz .eksik diş sayısı arttıkça bu durum daha rahat görülür.dört ve daha fazla sayıda olan diş eksikliklerinde çene kemiklerinin sertliği kalınlığı ve boyu önemlidir.örneğin beş diş eksikliğinde genel olarak üç implant uygulanmakla beraber uygulanacak kemik ince ise dört adet implanta da gerek duyulabilinir.size en uygun tedavi seçeneğini öğrenmek için free concultation bölümüzden yararlanıp hasta danışmanlarımızdan hızlı bir şekilde bilgi alabilirsiniz.

Hiç dişi olmayan hastalarımızda kemik te müsaitse genel olarak uygulanan implant sayısı altı adet üst çene için altı adet alt çene için toplam on iki adet uygulanır üzerine gelen yirmi sekiz adet diş ile hastalarımızın eksik dişi kalmamış olur.



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Gülüş Estetiği Nasıl Tasarlanır?

Günümüzde estetiğin en büyük unsurlarından olan gülüş tasarımı, ağzında şekil bozukluğu olan insanların sıklıkla ihtiyaç duyduğu ameliyatlar arasındadır. Gülüş tasarımı görüntünüzü bozan diş ve diş etlerinin hastanın yüz şekli doğrultusunda en güzel ve sağlıklı şekilde tasarlanmasıdır. Hasta ve doktor arasında geçen diyalog sonucunda kişiye uyum sağlayacak olan en güzel hatlar üzerinde anlaşılır. Bu aşamada aşırıya kaçmayacak güzel ve doğal bir görünüm ele alınmalıdır. Özellikle doktorun multidisipliner yaklaşımı burada temel alınacak en önemli etkendir.

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Gülüş Estetiği Aşamaları Nelerdir?

Ağız sağlığının yanı sıra güzellik ölçüsü de içeren gülüş estetiği kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Çeşitli aşamalardan oluşan bu işlem öncesinde hastanın cinsiyeti, yaşı, yüz hatları ve beklentileri göz önünde bulundurulur. Uygulamaya başlamadan önce kişinin ağız muayenesi kapsamlı bir şekilde yapılır. Çürük dişlerin temizlenmesi ve diş eti hastalıkları ortadan kaldırıldığında diş temizleme aşamasına geçilir. Hastanın ihtiyaçları ve şikayetleri doğrultusunda ağız yapısının fotoğrafı çekilir ve işleme başlanır. Gülüş estetiğinin temel aşamaları şu şekildedir

Diş beyazlatma (bleaching)

Diş eksikliklerinin implant ve protez uygulamalarıyla telafi edilmesi

Porselen lamineler ve kaplamalar

Zirkonyum kaplamalar ve ortodontik tedaviler (tel tedavisi)