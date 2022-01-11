POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 28. dönem aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ocak 2022 21:10
POMEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 28'inci dönem alımlara 10 bin kontenjan için 164 bin 842 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi.
Paylaşımda, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar adayın KPSS puanına göre sıralanarak toplam 98 bin 175 adayın sınava katılmaya hak kazandığı kaydedildi.
Sonuçlara "http://www.pa.edu.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız