6 ilde eğitime kar arası verildi

DENİZLİ

Denizli'de Çameli Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu. Eğitim ve öğretime yarın uzaktan devam edilecek. Engelli ve hamile kamu çalışanları da yarın izinli sayılacak.

ÇANAKKALE

Çanakkale'de yarın beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Yine il genelinde köy okullarımızda ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için, yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceklerdir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan , hamile ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli kent merkezindeki eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 12 Ocak Çarşamba günü için ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de idari izinli sayılacak. Valilik, "İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle il merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli tüm önlemleri almaktadır. Vatandaşlarımızın fırtına ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, can ve mal güvenliği için yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem arz etmektedir. Karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda bireysel müdahalelerden kaçınılması 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunulması önemle rica olunur" açıklamasını yaptı.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kara yolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA

Konya'nın Derebucak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

TUNCELİ

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçede eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de izinli sayılacak.