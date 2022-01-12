Dört ilde eğitime kar engeli

Denizli Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığını ve trafik güvenliğini tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin yarın uzaktan devam edileceği belirtildi.

Çanakkale'de eğitime kar engeli

Çanakkale'de yarın beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın bölge genelinde hava şartlarında olumsuzluk yaşanmasının ve kar yağışının beklendiği belirtildi.

Bu nedenle, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine il genelinde köy okullarımızda ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için, yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceklerdir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan , hamile ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır."

Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Derebucak'da yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Kırklareli'nde eğitime kar engeli

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kofçaz Kaymakamı Salih Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiğini duyurdu.

-Kar yağışı devam ediyor

Bu arada, kar yağışı Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yoğun şekilde devam ediyor.

Kar kalınlığı bölgede yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.