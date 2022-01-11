Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Atnan Cehiz hayatını kaybederken, 4 kişi ise ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ocak 2022 22:50
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Akçadağ ilçesi kağıt fabrikası mevkisinde, K.K. idaresindeki 33 AEA 429 plakalı tır ile A.H.K. yönetimindeki 46 EV 663 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, A.C. öldü, A.H.K, N.C, M.C, İ.Ç. yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralıları, itfaiye ekipleri çıkardı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.H.K. ve N.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız