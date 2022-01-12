12 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
12 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış törenine katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- İYİ Parti grup toplantısı düzenlenecek.
(14.00/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- TÜİK, Kasım 2021 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'de resmi temaslarda bulunacak.
(Vuşi)
2- NATO-Rusya Konseyi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında toplanacak.
(Brüksel)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla Bakanlık desteğiyle Ankara Bilim Üniversitesi tarafından hazırlanan "O Günün Hikayesi" filminin ATO Congresium'daki galasına katılacak.
(Ankara/19.00)
SPOR
1- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 5. maçında deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.
(Priştine/21.15)
2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin play-in turu rövanşında Beşiktaş Icrypex, İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımını konuk edecek; Pınar Karşıyaka, play-in ilk maçında İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00/Tenerife/22.30)
3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 9. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Karadağ'ın Buducnost Voli takımıyla karşılaşacak.
(Podgorica/21.00)
4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki 3. maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Rusya'nın Avtodor Saratov takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Saratov/18.00)
5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya'nın Sir Sicoma Monini takımını konuk edecek.
(İstanbul/19.00)
6- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın son 16 turu ilk maçlarında, Galatasaray HDI Sigorta Çekya'nın CEZ Karlovarsko takımıyla deplasmanda; Spor Toto, İtalya'nın Vero Volley takımıyla iç sahada karşılaşacak.
(Karlovy Vary/20.00/Ankara/19.00)
7- AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar çeyrek final turunda Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.
(İstanbul/15.00/18.00)
8- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A ve B Gruplarında 5. hafta maçları biri dışında yapılacak.
9- Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2. Transfer ve Tescil Dönemi, Türkiye'de başlayacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız