Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

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Hazine ve Maliye Bakanlığından:
DEVLET
MEMURLARI YİYECEK YARDIMI
YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ
(SIRA NO: 2)
Amaç
MADDE 1 -
(1) Bu Tebliğin amacı, 2022
yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli
personelden alınacak asgari yemek bedellerine
ilişkin esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 -
(1) Bu Tebliğ, genel bütçe
kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri,
döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile
sözleşmeli personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 -
(1) Bu Tebliğ, 19/11/1986
tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Alınacak
bedeller
MADDE 4 -
(1) Yiyecek yardımının
gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri
için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum
bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden
karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.
(2) 2022 yılında öğle yemeği servisinden
faydalanacak olanlardan en az Ek-1'de belirlenen tutarlar üzerinden günlük
yemek bedeli alınır.
(3) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon
unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin
farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate
alarak Ek-1'de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit
edebilir.
Yürürlükten
kaldırılan tebliğ
MADDE 5 -
(1) 30/12/2020
tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek
Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 -
(1) Bu Tebliğ 15/1/2022
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 -
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine
ve Maliye Bakanı yürütür.
Ek-1
Alınacak Bedeller
|
Memurlardan;
|
15/1/2022 tarihinden 14/1/2023 tarihine kadar
|
1)
|
Ek göstergesiz
görevlerde bulunanlardan
|
2,07 TL
|
2)
|
1100'e kadar (1100 dahil)
ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
|
3,52 TL
|
3)
|
2200'e kadar
(2200 dahil) ek göstergeli görevlerde
bulunanlardan
|
4,37 TL
|
4)
|
3600'e kadar
(3600 dahil) ek göstergeli görevlerde
bulunanlardan
|
5,66 TL
|
5)
|
4800'e kadar
(4800 dahil) ek göstergeli görevlerde
bulunanlardan
|
7,54 TL
|
6)
|
4800'den daha
yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan
|
8,44 TL
|
Sözleşmeli personelden;
|
15/1/2022 tarihinden 14/1/2023 tarihine kadar
|
1)
|
Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.245 TL'ye kadar (5.245
TL dahil)
olanlardan
|
2,52 TL
|
2)
|
Aylık brüt sözleşme
ücretleri 8.850 TL'ye kadar (8.850 TL dahil)
olanlardan
|
4,37 TL
|
3)
|
Aylık brüt sözleşme
ücretleri 12.225 TL'ye kadar (12.225 TL dahil) olanlardan
|
7,93 TL
|
4)
|
Aylık brüt sözleşme
ücretleri 12.225 TL üzerinde olanlardan
|
10,09 TL