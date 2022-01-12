Elazığ'ın Palu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00.34'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.21 kilometre olarak açıklandıç
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 03:11
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00:34 sıralarında Palu ilçesi merkez üssü olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 14. 21 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız