5 üniversite 287 personel almak için ilana çıktı
Pamukkale Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi ve 3 diğer üniversite çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 ocak 2022
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 16 sözleşmeli personel alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 16 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 ocak 2022
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 37 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 ocak 2022
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Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi 24 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 ocak 2022
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız