Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu akşam yemeğinde buluştu
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde buluştu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Ocak 2022 08:06
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşam yemeğinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ağırladı.
Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, akşam yemeğini birlikte yedi.
AKŞAM YEMEĞİNDE BULUŞTULAR
Yemeğe başlamadan önce poz veren iki genel başkanın fotoğrafı, CHP'nin Twitter hesabından yayınlandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız