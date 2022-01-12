Kazakistan'da gözaltı sayısı 10 bine çıktı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaşanan protestolardan sonra Meclise bilgi verdi. Tokayev, Kazakistan'a karşı yapılan saldırıların yıllar öncesinde planlanmaya başladığını ve geçen yıl ülkenin güneyindeki Jambıl eyaletinde meydana gelen etnik çatışmaların bu planın bir parçası olduğunu söyledi. Ulusal Güvenlik Komitesi'ndeki bazı görevlileri sadakatsizlikle suçlayan Tokayev, "Olaylar esnasında Ulusal Güvenlik Komitesi'nin bölge başkanları, yeterli askeri cephaneye sahip olmalarına rağmen savaşa girmeden binaları terk ederek, orada silah ve gizli belgeleri bıraktı" dedi.

KURUMLAR DEĞİŞECEK

Tokayev, saldırı organizatörlerinin ülkedeki LPG'ye yapılan zamlar nedeniyle halkın hoşnutsuzluğunu bir araç olarak kullandıklarını dile getirerek, "Profesyonelce hazırlanan senaryolarla toplumumuzun birliği sistemli bir şekilde parçalandı" ifadesini kullandı. Kazakistan'ın terör savaşıyla karşı karşıya kaldığının altını çizen Tokayev, "Terör saldırılarının arkasındakileri çözmek çok önemli. Bir başka son derece önemli nokta, devlet neden militanların uyuyan hücrelerinin varlığında uyuyakaldı?" dedi. Tokayev, ülkenin milli güvenliğinden sorumlu tüm kurumların yeniden yapılandırılacağını vurguladı.

ASKERLER ÇEKİLECEK

Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücü askerlerinin 2 gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacağını söyledi. Rusya liderliğindeki KGAÖ, Kazakistan'a 2 bin 300 asker ve 250 teçhizat konuşlandırılmıştı.

10 BİN GÖZALTI

Kazakistan'daki olaylarda polis tarafından gözaltına alınanların sayısının 9 bin 900'e çıktığı bildirildi. Son 24 saatte Taraz şehrinde yapılan operasyonda güvenlik güçleri tarafından Makarov ve Toz 25 tabancaları, kurşun geçirmez yelek ve diğer teçhizatlar ele geçirildi.

KAZAKİSTAN'DAN 'TAHLİYE' SEFERİ

KAZAKİSTAN'DA yaşanan iç karışıklıkta uçuşların durdurulması nedeniyle ülkede mahsur kalan uçuş ekipleri ile Türk vatandaşları Türkiye'ye getiriliyor. Öte yandan Türk Hava Yolları'nın Kazakistan'a seferleri başlıyor. Yapılan açıklamada, 13 Ocak'ta başkent Nur Sultan'a tarifeli seferlerin başlayacağı belirtildi.