Bilim Kurulu toplandı: Gündem vaka artışları

İşte 2021'in en çok satan araba modelleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılında, bir önceki yıla göre %4,6 oranında azalarak 737.350 adet olarak gerçekleşti.