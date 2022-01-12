Bilim Kurulu toplandı: Gündem vaka artışları
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
Kaynak : TRT
Eklenme : 12 Ocak 2022 18:31
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle toplandı.
Toplantıda, koronavirüs salgınındaki son durum görüşülecek. Dünyada hızla yayılan Omicron varyantına ilişkin son durum değerlendirilecek.
Ayrıca, vakaların hastanelere yansıması ve aşılama hızı da ele alınacak.
Toplantının ardından ardından yazılı açıklama yapılacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız