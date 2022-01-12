Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem vaka artışları
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Omicron varyantı, vaka sayıları ve aşılamada son durum konuşulacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
Kaynak : TRT
Eklenme : 12 Ocak 2022 08:53
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle bugün toplanacak.
Toplantıda, koronavirüs salgınındaki son durum görüşülecek. Dünyada hızla yayılan Omicron varyantına ilişkin son durum değerlendirilecek.
Ayrıca, vakaların hastanelere yansıması ve aşılama hızı da ele alınacak.
Saat 17.30'da başlayacak toplantının ardından ardından yazılı açıklama yapılacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız