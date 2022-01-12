Altın için kritik gün

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin konuşması sonrasında yükselerek son bir haftanın zirvesine tırmandıktan sonra geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükseliş ve Dolar/TL 'deki yüksek seyirle 800 TL'nin üzerinde bulunuyor.

Altın yatırımcıları, Powell'ın açıklamaları sonrasında bugün saat 16:30'da açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. Ülkede enflasyon Kasım'da yıllık yüzde 6,8 olarak gerçekleşirken, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi Aralık ayında enflasyonun yüzde 7,1'e ulaşacağı yönünde oldu.

Powell konuşmasında, ABD ekonomisinin en hızlı şekilde geliştiğini ve işgücü piyasasının "inanılmaz bir şekilde" iyileştiğini söyledi.

Faiz artırımı hakkında yaptığı değerlendirmede, "Fed, enflasyonu soğutmak için daha fazla agresif faiz artışı gerekiyorsa bunu yapacaktır" diyen Powell, düşük enflasyon çağında para politikası çerçevesini güncellediklerini ve enflasyon artışının pandemi ile ilişkili bozukluklara bağlı olarak geliştiğini açıkladı.

Fed'in para politikasını sıkılaştıracağına yönelik şahin mesajları sonrasında altının kayıp yaşamaması, parasal sıkılaşmanın ve faiz artırımlarının çoktan fiyatlanmış olabileceğine işaret ediyor.

"Küresel tahvil faizleri salgın döneminin en yüksek seviyesinde bulunmasına rağmen altın çok da kötü performans göstermiyor" diyen Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, Fed'in bilançosunu küçültmesinin getirisi eğrisini düzleştireceğini ve bunun da altını destekleyeceğini söyledi.

Ons altın fiyatı

Yeni haftaya da düşüşle başlayan ons altın, salı günü Powell'ın açıklamaları sonrasında yeniden yükselişe geçerek 1.823 dolara kadar tırmandı. Sonrasında hafif bir gerileme kaydeden değerli metal, çarşamba günü sabah saatlerinde 1.818 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, geçen haftanın başında 816 TL'ye kadar tırmandıktan sonra dolar/TL'deki düşüşle 750 TL civarına kadar gerilemişti. Geçen haftanın ortasında 800 TL sınırına çıpa atan gram altın, yeni haftaya da bu seviyelere yakın bir seyirle 796 TL civarında başladıktan sonra çarşamba günü sabah saatlerinde 804 TL seviyesinde bulunuyor.

Kaynak:Bloomberg