Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 13,7730 liradan, avro 15,6500 liradan güne başladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 09:15
İstanbul serbest piyasada dolar 13,7730 liradan, avro 15,6500 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,7710 liradan alınan dolar 13,7730 liradan satılıyor. 15,6480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,6500 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8400 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6760 lira olmuştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Belediye şirketlerine alınacak personelin güvenlik soruşturması nasıl yapılır?
Belediyelerdeki partiye göre istihdam sorunu nasıl çözülür?
Memurlar.net robotunda 15 Ocak maaşları daha yüksek, çünkü;
Memurlar.net'in maaş robotunda 15 Ocak maaşları yüksek görünüyor. Çünkü memurlar.net maaş robotunda hem 14 günlük maaş farkları hem de yüzde 2,5'luk zam yer alıyor.
14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mecliste görüşülmekte olan yüzde 2,5'luk ek zammın 15 Ocak 2022 sonrasına kaldığını açıkladı
100-2000 bursiyerleri YÖK'ten önemli bir burs artışı bekliyor!
100-2000 YÖK Doktora Bursiyerleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından önemli düzeyde bir burs artışı bekliyor!
Bakan'a sorduk... Aile Bakanlığı görevde yükselme sınavı açacak mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın görevde yükselme sınavı açacağını duyurdu
Zabıta ve itfaiye personelinin yemek bedeli nasıl ödenecek?
İtfaiye ve Zabıta personelinin 'kumanya sorunu'na çözüm arayışı
SGK'dan yeni genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi
SGK, tüm çalışanları ilgilendiren bir genelge yayımladı. Genelge ile emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve yurt dışı borçlanma primlerinin yeni yılda ne kadar olacağı açıklandı.
Usta öğreticilerin mesai saati konusunda son noktayı Danıştay koydu!
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge'nin 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, "Kadrolu usta öğreticiler, genel idare hizmetleri sınıfında haftada 40 saat, ilgili mevzuatı doğrultusunda müdür tarafından düzenlenecek esaslara uygun olarak görev yapar." şeklindeki düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelecekse hangi mevzuat değiştirilir?
Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin son iki yıldır ertelenmesi zorunlu hizmet affı bekleyen öğretmenleri umutlandırmış ve Öğretmenlik Meslek Kanununda zorunlu hizmet affı gelebileceğine dair beklentiye girmelerine neden olmuştur.
Bu ilan hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosu hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Destan 7. bölüm fragmanı
Destan dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Destan 18 Ocak 2022 Salı akşamı ATV'de...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.