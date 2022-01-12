Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 13,7730 liradan, avro 15,6500 liradan güne başladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 09:15
İstanbul serbest piyasada dolar 13,7730 liradan, avro 15,6500 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,7710 liradan alınan dolar 13,7730 liradan satılıyor. 15,6480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,6500 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8400 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6760 lira olmuştu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız