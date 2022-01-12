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Türkiye'de henüz satışa çıkmayan koronavirüs ilacı karaborsaya düştü

Koronavirüse karşı geliştirilen henüz kullanım onayından bazı ülkelerde geçen ilaçlar Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye başladı

Eklenme : 12 Ocak 2022 09:26
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Türkiye'de henüz satışa çıkmayan koronavirüs ilacı karaborsaya düştü

Türkiye'de günlük vaka sayısı 70 bin bandına yaklaştı. Yetişkin yoğun bakımları ise yüzde 70 doluluk oranını aştı. Hal böyle olunca vatandaş, kendi tedbirini alma yoluna gidiyor. Ancak bu ölümcül bir hatayı da beraberinde getirebilir. Çünkü yurda kaçak yollardan sokulan "koronavirüs ilaçları" denetimden geçmiyor. Parası olan ilaçları hekim gözetimi olmadan tüketiyor.

Koronavirüs salgınında Omicron varyantıyla artan günlük vaka sayıları, CHP'yi de harekete geçirdi. Partinin, salgının başında kurduğu Covid-19 Danışma Kurulu, iki haftada bir toplanıp durum değerlendirme raporu hazırlayacak. Raporlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sunulacak. Kurulun ilk raporu ise vahim bir durumu gün yüzüne çıkardı.

El altından ilaç

CHP Danışma Kurulu'nun "Molnupiravir isimli ilacın kaçak yollardan temin edildiği ve 250 Avro'ya satıldığı bilinmektedir" tespiti dikkat çekti. Kurulu ilaçların kaçak yollardan gelmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, riskli gruplarda kullanılmak üzere geliştirilen ve dünyada kullanıma giren "yeni" ilaçların Türkiye'de de riskli grupların ücretsiz kullanımına sunulması gerektiğini belirterek şunları söyledi: Bu ilaçlar kaçak yollarla ülkemize sokuluyor. Karaborsada 250 Avro'ya alıcı buluyor. Burada ilaç güvenliği sorunu ortaya çıkıyor. Gerçek olup olmadıkları denetlenemiyor. Diğer taraftan ihtiyacı olanların ulaşamadığı ilaca, ihtiyacı olmasa bile parası olanların ulaşabilmesi söz konusu.

Turkovac vurgusu

Kurul raporunda "Günlük vakalar, aşılanma oranları, vefatlar; kişilerin yaşı, cinsiyeti, mesleği gibi detaylarla bilimsel camiaya açıklanmalı. Filyasyon çalışmaları bilimsel ölçütlere uygun şekilde yürütülmeli. Hızlı test imkanları ve ilaçlar ücretsiz sağlanmalı. Bilim Kurulu aldığı kararların gerekçesini topluma açıklamalı. Turkovac aşısına ilişkin faz 1, 2, 3 çalışmalarının verileri en kısa sürede bilim insanları ve toplumla paylaşılmalı" gibi öneriler yer aldı.

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