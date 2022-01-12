İstanbul'u turlayan köpek Boji'yi Ömer Koç sahiplendi

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında seyahat etmesiyle ünlenen ve dünya basınında da geniş yer bulan Boji'nin artık sahibi var.

ÖMER KOÇ, BOJİ'Yİ SAHİPLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boji hakkındaki yeni gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İmamoğlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un Boji'yi sahiplendiğini açıkladı.

İmamoğlu paylaşımında,

"İstanbul'un dünyaca meşhur köpeği Boji'yi sahiplenen iş insanı Ömer Koç'a teşekkürler. Boji'nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak."

ifadelerini kullandı.

'DIŞKI' İFTİRASINA UĞRAMIŞTI

İstanbul'un simgelerinden biri haline gelen Boji, son olarak seyahat ettiği tramvayın koltuğuna dışkısını yaptığı ve yolcuları ısırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İddia, güvenlik kamerası görüntüleriyle boşa çıkmış ve suçu Boji'ye atmak isteyen bir kişi, koltuğa dışkı bırakırken görüntülenmişti.

Atılan suçlamanın ardından ise Boji, zarar görmemesi için bir süre özel bir alanda koruma altına alınmıştı.