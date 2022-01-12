Türkiye'de her 10 konuttan 6'sı deprem sigortalı

Büyük can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından zararların en aza indirilmesi amacıyla getirilen Zorunlu Deprem Sigortası'na, Türkiye'deki 17 milyon 682 bin 80 konuttan sadece yüzde 59,80'i sahip bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sadece bulunduğu bölgeyi değil, ülkeyi de ekonomik olarak sarsabilecek şiddette bir afet türü olan deprem, Türkiye'de en sık rastlanan afet türü olarak biliniyor.

Devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren gerek kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kampanya düzenledi.

Sigortalılık oranının istenilen düzeye çıkması için çalışmalar devam ediyor.

- Hasar sahiplerine 1 milyar 128 milyon lira ödeme yapıldı

DASK verilerine göre, ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 14 bin 550 konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 71'lik oranla 4 milyon 272 bin 889 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.

Marmara Bölgesi'ni yüzde 59,60 ile Ege, yüzde 55,30 ile İç Anadolu, yüzde 52,30 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 51,80 ile Doğu Anadolu, yüzde 51,20 ile Akdeniz ve yüzde 48,40 ile Karadeniz izledi.

Bugüne kadar Türkiye genelindeki 17 milyon 682 bin 80 konuttan yüzde 59,80'i, yani 10 milyon 572 bin 114 konut için deprem sigortası yaptırıldı. Henüz 7 milyonu aşkın konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor.

DASK'ın kurulduğu Eylül 2000'den bu yana meydana gelen depremler sonrasında hasar sahiplerine 1 milyar 128 milyon lira ödemede bulunuldu.

- Sigortalılık oranının en düşük olduğu iller Hakkari, Gümüşhane, Muş

Büyükşehirlerin sigortalılık oranları, İstanbul'da yüzde 70,30'a, İzmir'de yüzde 63,80'e, Ankara'da yüzde 63,40'a, Bursa'da yüzde 62,30'a ve Antalya'da yüzde 59,60'a ulaştı.

Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller yüzde 99,30 ile Bolu, yüzde 93,90 ile Yalova ve yüzde 92,30 ile Sakarya olurken, sigortalılık oranının en düşük olduğu iller yüzde 14,50 ile Hakkari, yüzde 33 ile Gümüşhane ve yüzde 34,50 ile Muş olarak belirlendi.

Büyük depremlerin yaşandığı illerde sigortalı konut oranı Malatya'da 53,90, Elazığ'da yüzde 55,20, İzmir'de yüzde 63,80, Van'da ise yüzde 65,10 civarında bulunuyor.

- Sigortalı konutların yarısından fazlası 15 yaş ve altında

Zorunlu Deprem Sigortası bulunan konutların yüzde 44,56'sını 2007 ila 2019 yılları arasında inşa edilen yapılar oluştururken, 2020 ve sonrası yapılan konutların oranı yüzde 9,01'i buluyor. 15 ve altı yaşa sahip bu iki gruptaki konutların toplamdan aldığı pay yüzde 53,57'ye ulaşıyor.

Sigortalı konutların yüzde 25,71'ini 1976-1999'da, yüzde 16,49'unu 2000-2006'da, yüzde 4,23'ünü ise 1975 ve öncesinde inşa edilen yapılar oluşturuyor.