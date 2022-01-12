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'YouTuber'lara vergi düzenlemesindeki detaylar

Kamuoyunda "YouTuber vergilemesi" olarak adlandırılan sosyal içerik üreticiliğiyle mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinden elde edilen kazançların istisna edilmesi uygulamasının esasları belirlendi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 12 Ocak 2022 11:31
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'YouTuber'lara vergi düzenlemesindeki detaylar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenlemeye göre, bu kapsamda elde edilen belli tutara kadar olan kazançlarda sadece bankalar tarafından stopaj yapılacak, defter tutulmayacak, fatura düzenlenmeyecek, beyanname verilmeyecek.

İstisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin ilgili vergi dairelerinden istisna belgesi almaları zorunlu olacak. Bu belge, istisna edilen faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarının açılışında kullanılacak. İstisna kapsamındaki faaliyet nedeniyle birden fazla hesap açılabilecek.

İstisnadan yararlanabilmek amacıyla bankada hesap açan veya hesaplarını bu amaçla kullanmaya başlayan mükelleflerin banka hesaplarına ilişkin bilgilerini bir ay içinde bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmeleri gerekecek.

İstisna kapsamındaki kazançlar

Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen, reklam, sponsorluk gelirleri, bağışlar, hediyeler, bahşişler, ücretli abonelik gelirleri gibi gelirler istisna kapsamında dikkate alınacak.
Sosyal ağ sağlayıcısı olarak kabul edilmeyen kişisel internet siteleri, elektronik ticaret siteleri, haber siteleri gibi etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu platformlarda faaliyette bulunan kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için mezkur istisna hükümleri uygulanmayacak.

Mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyeti kapsamında yalnızca elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen ücretli uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri, ücretli abonelik geliri gibi gelirler istisna kapsamında dikkate alınacak. Diğer taraftan, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları dışında elde edilen kazançlarsa istisna kapsamında değerlendirilmeyecek.
Bankalar stopaj yapacak

Bankalar bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi stopajı yapmak ve takip eden ayda verilecek muhtasar beyannameyle beyan edip ödemekle yükümlü olacak.

Banka hesabına yatırılan para tutarı (stopaj öncesi tutar) 2022'de 880 bin lirayı aşmadığı sürece, stopajla kalınacak, gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek. Başka gelirler nedeniyle gelir vergisi beyannamesi verilecek olursa bu kapsamdaki gelirler beyannameye dahil edilmeyecek.

Ayrıca 880 bin lira tutarı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları bulunmayacak.
Kazancın ayni olarak elde edilmesi durumunda, malın rayiç bedeli aynı ay içinde bankaya yatırılırsa istisna şartları ihlal edilmemiş olacak.

Sosyal içerik üreticileri tarafından internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen gelirlerin üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elde edilmesi durumunda da istisnadan yararlanılabilecek.

İstisna şartları her yıl için ayrı değerlendirilecek, şartı kaybeden beyanname verecek
İlgili takvim yılında istisna şartlarını sonradan kaybedenlerle bu şartları ihlal edenler, şartın kaybedildiği veya ihlal edildiği yıl için söz konusu istisnadan yararlanamayacak, bu kapsamda elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecek.

Bu durumda, madde hükmü uyarınca tevkif edilen vergiler beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecek. İlgili takvim yılında herhangi bir nedenden ötürü istisnadan yararlanılamaması, sonraki yıllarda istisnadan yararlanılmasına engel teşkil etmeyecek.

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