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TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri açıklandı

TURKOVAC'ı geliştiren ekibin başındaki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kovid-19 salgınında tedavi ve korunma alanına yönelik projesiyle "Özel Ödül"e layık görüldü. Tanı alanında, Bilkent UNAM Öğretim Üyesi Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker birincilik, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz ikincilik ödülünü aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 11:52
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TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri açıklandı

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) "COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Ödülleri" sahiplerini bulurken "Özel Ödül", TURKOVAC'ı geliştiren ekibin başındaki Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin oldu.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, yazılı açıklamasında, TÜBA Akademi Konseyince 2020-2021 yılları için ulusal düzeyde Kovid-19 salgınıyla mücadelede teşhisten tedaviye tüm aşamalara yönelik özgün yöntem ve ürün geliştiren araştırmacılarla, sağlık temel bilim alanlarında çalışan bilim insanlarının başvurabileceği ulusal bir ödül programı oluşturduklarını anımsattı.

Bu kapsamda TÜBA olarak, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını konulu üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanlarını araştırmalarında teşvik etmek, desteklemek ve onurlandırmak üzere "TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü" ihdas ettiklerini belirten Şeker, "Ödül programıyla ülkemizin Kovid-19 ile mücadelesine ulusal olarak bilimsel katkı sunan bilim insanlarını ödüllendirmeyi amaçladık. Her bir bilim insanımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ülkemiz ve dünya için çok daha önemli çalışmalara imza atacaklarından eminim." ifadelerini kullandı.

- Ödül önerileri karara bağlandı

Ödül programı başvurularının sona ermesini takiben bilimsel hakem değerlendirme süreci gerçekleştirildi. Ödül Değerlendirme Komitesinin çalışmalarının ardından sonuçları TÜBA Akademi Konseyine iletmesi üzerine Akademi Konseyi, ocak ayı başında yaptığı toplantısında komitenin ödül önerilerini karara bağladı.

TURKOVAC'ı geliştiren ekibin başındaki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Hücre Kültüründe Hazırlanan İki Farklı Yitilikte İnaktif COVID 19 Aşısı ERUCOV-VAC'ın, Sağlıklı Gönüllülere İntramusküler Yoldan İki Kez Uygulanmasının Güvenliliğinin ve İmmunojenisitesinin İncelendiği Faz Çalışmaları" adlı projesiyle tedavi ve korunma alanında "TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Tanı alanında, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker, "SARS-COV-2 Tanısına Yönelik RNA Anahtar Sistemlerinin Geliştirilmesi" adlı çalışmasıyla birincilik ödülüne hak kazanırken Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, "Gargara ve Ağız Çalkalama Suyunda Polimeraz Zincirleme Tepkimesi ve Antijen Belirleme ile SARS-CoV2 Saptanması ve MyMagiCon ile Yoğunlaştırmanın Bu Testleri Duyarlılıklarına Etkisi" adlı çalışmasıyla ikincilik ödülünü aldı.

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