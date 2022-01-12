Çorum'da bir oto elektrikçi, iş yerine park ettiği otomobilinde ölü bulundu

Sanayi Sitesi'nde oto elektrik işi yapan Arif Akça'dan (45) haber alamayan yakınları, aracının Çelik 3. Sokak'taki iş yerinin içinde park halinde olduğunu fark etti.

Kapının kilitli olmasından şüphelenen yakınları, camı kırarak girdikleri iş yerinde Akça'nın çalışır haldeki otomobilin içinde hareketsiz yattığını gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Akça'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Akça'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Merkeze bağlı Tarhankozlusu köyünün muhtarı olan ve bu ay yapılan genel kurulda Çorum Oto Tamirciler Odası yönetim kurulu üyeliğine seçilen Akça'nın, bugün erken saatlerde mazbata almak üzere İl Seçim Kuruluna gideceği öğrenildi.

Akça'nın, olay yerinde yapılan ilk incelemede geceyi dükkanın içine çalışır halde park ettiği otomobilinde geçirdiği ve araçtan çıkan egzoz gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.