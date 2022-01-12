CHP'li Antmen kadın cinayetlerine ilişkin açıklama

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tuzla'da Dilara Yıldız ile Mersin'de Raziye Oskay'ın eski nişanlıları tarafından öldürüldüğünü anımsattı.

Cinayetlerde, erkek şiddetini makul görmeye çalışan yargı kararlarının da suçu olduğunu kaydeden Antmen, "Kadın cinayetlerinin en önemli sorumlusu AKP iktidarıdır. Kadınla erkeği eşit görmeyen ve bunu da açıkça ifade eden bir iktidarın olduğu toplumda şiddet haliyle normalleşmiş durumda." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin güney illerinde, Suriyelilerin ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüyüş yaptığını ileri süren Antmen, "Tehlikenin farkında mısınız? İktidar muhalefeti takip etmekten, muhalifleri dinleyip izlemekten asıl bakması gereken yeri görmüyor." dedi.

Alkol ve sigaraya gelen zamma da değinen Antmen, AK Parti iktidarının asıl derdinin vatandaşların yaşam biçimine müdahale etmek olduğunu iddia etti.

Mersin Akkuya'daki nükleer santralde reaktörün yerleştirileceği temelin bazı bölümlerinde 2019'da meydana gelen deprem nedeniyle çatlakların oluştuğunu belirten Antmen, "Nükleer santral çalışmaya başladığında yeni bir çatlağın oluşmayacağının, herhangi bir kazanın yaşanmayacağının bir garantisi asla verilemez. Kaygı ile bekliyoruz, attıkları bu temelin başına neler gelecek diye." ifadelerini kullandı.