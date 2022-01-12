MEB'in 'Özel Eğitim Çocuk Dergisi'nin 'Toprak' konulu sayısı yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda üç ayda bir yayımlanan derginin altıncı sayısı hazırlandı.

"Su" dosya konusuyla yayımlanan bir önceki sayıda, yeni yayın döneminde "anasırıerbaa" adı verilen dört unsurun sayfalara taşınacağı ve sonraki sayılarda sırasıyla "toprak", "hava" ve "ateş" dosya konularının ele alınacağı duyuruldu.

"Toprak" dosya konusunun ele alındığı ve "Bereketli Topraklar Üzerinde" başlığıyla yayımlanan derginin bu sayısında, pek çok yazı bulunuyor.

- Hikaye, masal ve deneme yazıları yer alıyor

"Toprak" dosyasının yanı sıra dergide şiirlerden masallara, hikayelerden denemelere, bilmece-bulmacalardan çizgilere birçok içerik yer alıyor.

Yazar Gökhan Özcan'ın "Bir Elim Yağda, Bir Elim Balda" ve Abdullah Harmancı'nın "Dokunmatik Hikayeler" adlı hikayelerinin yer aldığı derginin "Biricik Soru Binbir Cevap" köşesine Varol Yaşaroğlu konuk oldu.

Sinema bölümünde, Hilal Turan'ın, okurları "Loraks" filmini izlemeye davet ettiği dergide, para atletizmde dünya şampiyonu olan Esra Bayrak, yaşam öyküsünü paylaştı.

- Dergi engelliler için de erişime açık

Görme, işitme, bedensel veya zihinsel bir engeli bulunsun bulunmasın, özel bir yeteneği olsun olmasın tüm çocukların severek okuduğu dergi, herkesin erişimine açık. Bu kapsamda, "ozelegitimcocuk.meb.gov.tr" adresinde, derginin içeriği seslendirme, sesli betimleme ve Türk İşaret Dili desteği ile birlikte sunuluyor.