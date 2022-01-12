Van'da ücretsiz kısırlaştırılan yasaklı tür köpeklere çip takılıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan, tehlike arz eden hayvan ırkları ile ilgili genelge kapsamında Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarına ek olarak American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırması ve mikroçip takma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından Van'da bu tür köpekler, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirilmeye başlandı.

Merkezde modern şartlar altında veteriner hekimler tarafından kısırlaştırılan hayvanlar, mikroçip takıldıktan sonra sahiplerine teslim ediliyor.

Merkezin sorumlusu veteriner hekim Özge Kerem, 7 Ocak'ta belediye olarak, tehlikeli köpek ırklarını ücretsiz kısırlaştırma çalışması başlattıklarını söyledi.

Köpek sahiplerine destek olmak adına başlattıkları çalışmanın yoğun ilgi gördüğünü belirten Kerem, şunları kaydetti:

"Burada ücretsiz kısırlaştırma işlemini yapıyoruz. Bu süre içerisinde çok sayıda kısırlaştırma işlemi gerçekleştirdik. Perşembe gününe kadar devam edecek. Ayrıca Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak 13 ilçede yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 2021 yılı içinde 4 bin 820 sokak hayvanını kısırlaştırdık."

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden köpek sahibi Murat Can, "Büyükşehir Belediyesinin yaptığı duyurunun ardından köpeğimi barınağa getirdim. Veteriner hekimler köpeğimi burada kısırlaştırdı. İşlemlerin ardından çip takılıp yeni kimlik verildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

Pitbull cinsi köpeğini doğduğu günden bu yana beslediğini anlatan Yusuf Metin ise "Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından böyle bir çalışmanın olduğunu gördüm. Yetkililerle görüşüp köpeğimi barınağa getirdim. Kısırlaştırma işlemini yaptılar. Köpeğim çok uysal." diye konuştu.