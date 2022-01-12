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MSB'den ASFAT paylaşımı

"ASFAT, PN MİLGEM projesini hayata geçirerek cumhuriyet tarihimizin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatını gerçekleştirdi"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 13:54
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MSB'den ASFAT paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ'nin (ASFAT), 4 yıl gibi kısa bir sürede önemli başarılara imza attığı, PN MİLGEM projesiyle cumhuriyet tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatını gerçekleştirdiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından bugün 4'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan ASFAT'a ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "ASFAT, 4 yıl gibi çok kısa bir sürede önemli başarılara imza attı. ASFAT, PN MİLGEM projesini hayata geçirerek cumhuriyet tarihimizin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatını gerçekleştirdi. ASFAT, Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzü de A400M uçakları için bakım, onarım ve yenileme merkezi haline getirdi. Böylece yerli, yabancı A400M uçakları için üretici tesisleri dışında, bakım, onarım ve yenileme hizmetleri ülkemizde verilecek." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ASFAT'a ve yürüttüğü çalışmalara ilişkin grafikli görsellere de yer verildi.

Buna göre, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, aynı zamanda bunların imkan ve kabiliyetlerini kullanarak ihracat odaklı projeler üretmek üzere 2018'de kurulan ASFAT, kısa sürede "yapılamaz denileni yaparak" cumhuriyet tarihinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük savunma sanayi ihracatı olan PN MİLGEM projesine imza attı.

Pakistan için toplamda 4 gemiyi kapsayan PN MİLGEM projesinde, ilk gemi 15 Ağustos 2021'de denize indirildi.

ASFAT tarafından TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı da (MEMATT) Milli Mayın Faaliyet Merkezine (MAFAM) Uluslararası Sertifikasyon Merkezi olma yeteneği kazandırdı.

Azerbaycan ile yapılan anlaşma sonrası 20 MEMATT'ın teslimatı peyderpey sürerken, Burkina Faso ve Togo'ya yapılan 2'şer adet MEMATT satışıyla bölgeye ilk savunma sanayi ihracatı da yapılmış oldu.

ASFAT, 30'u aşkın ülkede onlarca proje yürüterek, hem bakanlığa hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunmaya devam ediyor.

- A400M uçakları bakım, onarım ve yenileme için Türkiye'ye gelecek

ASFAT tarafından kurulan A400M Retrofit Merkezi, Kayseri 2'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünü, dünyada AIRBUS tesisleri dışında ilk ve tek bakım, onarım ve yenileme merkezi haline getirdi. Türkiye bu konuda tüm dünyaya hizmet verebilecek ve kazandığı yeteneklerin ihracatını yapabilecek konuma yükseldi.

Deniz Kuvvetlerinin 2 adet açık deniz karakol gemisi ihtiyacını karşılamak için Tersaneler Genel Müdürlüğü ve İstanbul Tersanesi Komutanlığının da desteğiyle çalışmalara başlayan ASFAT, 15 Ağustos 2021'de projeye başladı. Çok yüksek yerlilik oranıyla tasarlanıp üretimine başlanan proje, beklenen bütçenin yüzde 40 altında ve hedeflenenden daha kısa sürede gerçekleştirildi.

ASFAT ayrıca Deniz Kuvvetlerinin hizmetine sunulan 10 bin tonluk Yüzer Havuz'u hayata geçirirken, yeni dönemde de Denizaltı Yüzer Havuzu Projesi'nin yapımına devam ediyor. ASFAT tarafından Hassas Güdüm Kiti - 82, Nahçıvan Askeri Fabrikalarının donatılması ve modernizasyonu gibi birçok önemli projenin çalışmaları da sürüyor.

Sermayesinin tamamı kamuya ait olan ASFAT, 27 askeri fabrika ve 3 askeri tersanenin 100 yılı aşkın tecrübesi ve nitelikli, alanında uzman iş gücü ile ortak üretim ve tasarım çözümleri geliştiriyor.

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