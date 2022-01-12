Necmettin Batırel'den çarpıcı dolar tahmini!

Özgür Demirtaş ile yaşadığı 'Şakkadanak dolar satarım' polemiğiyle hafızalara kazınan ekonomi yazarı Necmettin Batırel dolar kurunun mart ayında 10 liranın altına düşeceğini söyleyerek satış tavsiyesi verdi.

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, mart ayında dolar kurunun 9.5 lira seviyesine geleceğini öne sürerek, "Yazın bir tarafa. Dolar mart sonunda 9,5 liradır. Dövizleri bugünden satın kurtulun yoksa altında kalacaksınız. Koş Türkiye'm koş, kim tutar seni" dedi.

Batırel, Türkiye gazetesindeki köşesinde, döviz kurunun bahar aylarında düşüşe geçeceğini söyledi.

Türk lirasının büyük değer kazanıp enflasyonun düşeceğini savunan Batırel, "Özel bankalar döviz cinsi mevduatlarının %10'unu 21 Ocak'a %20'sini ise 18 Mart'a kadar Türk lirasına çevirmek zorunda. Demek oluyor ki, bankaların 120 milyar dolarlık toplam mevduatının 12 milyar doları 21 Ocak'a kadar, geriye kalan 28 milyar doları ise 18 Mart'a kadar bozdurulacak. Bu durumda Türk lirası büyük değer kazanacak enflasyon düşecek, 'faiz köpüğü' alınacak" ifadelerini kullandı.

"Yazın bir tarafa: Dolar mart sonunda 9,5 liradır. Dövizleri bugünden satın kurtulun yoksa altında kalacaksınız... Koş Türkiye'm koş, kim tutar seni" diyen Batıral, yazsının ilgili bölümlerinde şunları kaydetti:

"Bu adamların yaptıkları ekonomik hainlik. Türk parasını sat, git dolar al diyor. Merkez Bankası başkanlığı yapmış bir adam, Türk parasının istikrarını koruma için kararlar almış bir adam böyle bir şey söyler mi? Çok ayıp. Dolar al diyor. Niye al diyor, TL değer kaybetsin diye. TL değer kaybetsin ki enflasyon yükselsin. Enflasyon yükselince ne olacak? Halk bunalacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyguladığı olduğu politika sonuç vermemiş olacak, seçimlerde de mağlup olacak. Bu kadar saçma gerekçe olabilir mi? Sadece eski Merkez Bankası başkanı değil ki, milletvekili ve yazar-çizer takımı var. Bunlar dolar 30-35 TL olacak dedi, yanlış yaptılar. BDDK suç duyurunda bulundu. Suç duyurusu ne demek? Bunlar yaptıkları işlemlerle suç işlediler, bunları yargılayın ve cezasını verin demek."