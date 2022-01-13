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3 yaşındaki Ayşenur öldü; tekme attığını itiraf eden dayı ve anne tutuklandı

Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan anne ve dayısı tutuklandı. Ayşenur'un babası, annesi ve anneannesinin ikinci eşinden DNA örneği alınacak

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 13 Ocak 2022 08:20
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Burdur'da meydana gelen olayda 3 yaşındaki Ayşenur K., kendisini sabah uyandırmak isteyen annesine herhangi bir tepki vermedi. Bunun üzerine anne Kader K.'nın ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri minik Ayşenur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Durumun şüpheli bulunması üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç, gözaltına alındı. Dayı Hızır Tunç Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur'un gece ses çıkartarak gürültü yaptığını ve bu nedenle tekme attığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç., şüpheli, anneanne Yüksel K., ise tanık sıfatıyla adliyeye sevk edildi.

DNA ÖRNEĞİ İSTENDİ

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan anne Kader K., ve Ayşenur'u dövdüğünü itiraf eden dayı Hızır Tunç Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kader K., ve Ayşenur'un babası olduğunu belirten ve bir süre Kader K., ile dini nikahlı evli kalan Erdi Karadeniz'den DNA örneği istendi.

Olayda ilginç bir gelişme yaşandı; anneannenin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık'tan da DNA örneği istendi. Nüfus kayıtlarına göre minik Ayşenur'un babası, anneannesinin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık olduğu öğrenildi.

TORUNLARA ŞİDDET İDDİASI

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan babaanne Kader Tuğla ise torunlarına anneleri tarafından şiddet uygulandığını iddia etti. Kader Tuğla, "Kader'in annesi ve Kader'in kocası bizi telefonla rahatsız etti. 'Erdi'yi öldüreceğiz. Oğlunu, kızını öldüreceğiz' dediler, nitekim de bunu yaptılar. Benim oğlum katil mi olsun, onu mu istiyorlar. Ölüsünü vermiyorlar madem oğlanı versinler" dedi.

Kader K.'nın çocuklara şiddet uyguladığını iddia eden Tuğla, "Ayağından bağlıyordu. Çocukları banyoya kilitlediler, bodruma kilitlediler. Üvey babası bir ay önce aradı. Oğlanı ve kızı kapatmışlar aç açına. Komşuları bize telefon açtı. Ses kayıtları, görüntüleri hepsi var" diye konuştu.

Kader K.'nın 4 yaşındaki oğlu T.K. olaydan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. T.K., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracı ile götürülürken babaanne Kader Tuğla aracın önünü keserek torununu görmek istedi.

"ÇOCUĞUMUZUN YUVAYA GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Torununun kendilerine verilmesini isteyen Kader Tuğla, "Biz çocuğumuzun yuvaya gitmesini istemiyoruz. Onunla bari eğlenelim. Benim istediğim oğlumun eli kana bulanmasın. Oğlumuzu versinler. Ben başka bir şey istemiyorum. Oğlumun tutunacağı bir dalı oğlu var, onunla avunsun. Kızının cenazesini göremiyor, ben onu istiyorum. Allah rızası için torunumu versinler" ifadelerini kullandı.

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