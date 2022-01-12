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Çilek havuz ilham veren projelere imza atıldı

Çilek havuz ilham veren projelere imza atıldı

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 12 Ocak 2022 15:07
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Çilek havuz ilham veren projelere imza atıldı

İster konut ister ticari bir kullanım olsun Çilek Havuz'un amacı, müşteri beklentilerini aşan kalite ve detaylara dikkatle sonuçlanan birebir uzmanlık sağlamaktan geçiyor. Çilek Havuz'u özellikle İstanbul'daki havuz, sauna, hamam ve spa projeleri için ilk tercih edilen inşaatçı haline getirdi ve dolayısıyla İstanbul ve çevresinde ilham verici projelere imza attı. Her türlü projede ticari pazardaki deneyiminde yüksek kaliteli seramik kullanarak son derece şık ve rakiplerin ötesinde havuz, sauna, hamam ve spa projeleri yürüttü. Ticari projelerin, kendi benzersiz gereksinimleri olan ayrıntılı ve titiz bir süreç olduğunu inanan Çilek Havuz, dar alanlarda skimmerli modern sistemler kullanarak denge deposu ve taşma kanalı gerektirmeyen yerlerde havuz inşaatlarını başarıyla gerçekleştirdi. Çilek Havuz; hamam, buhar odası, spa ve havuz projelerinin tümünde müşteri mutluluğuna odaklanarak hem bireysel hem de kurumsal ölçekte ilham verici referanslar edindi.

Bodrum'da Benzersiz Bir Wellness Deneyim

Bodrum'da bulunan Mandarin Oriental Otel için spa ve wellness deneyimlerini bir adım öteye taşımayı hedefleyen sauna yapımı, Çilek Havuz tarafından tamamlandı. Projenin başından itibaren tüm dünyanın farklı bölgelerine iyi ve sağlıklı yaşam felsefesini taşıyan Mandarin Oriental Otel'in misyon ve vizyonu ile örtüşe nhizmetler sunuldu. Bu kapsamda yurt dışından ithal sauna sobası ve ekipmanlarıkullanılarak otelin lüks wellness hizmetlerine katkıda bulunan bir ortam başarıyla oluşturuldu.

Farklı Hayalleri Gerçeğe Dönüştüren Buhar Odası Yapımı

Kreatif ve hayalci projeleri gerçeğe dönüştüren Çilek Havuz, Erkul Kozmetik için buhar odası projesini üstlenerek bu projeyi zamanında başarıyla tamamladı. Buhar odasının lüks ve natürel dokusunu ortaya çıkarmak için ham maddesi ağaç olan lambrilerden kaplamalar tek parça halinde ve gizli bir mekanizmayla uygulandı. Konforu artıran lüks oturma gruplarıyla zenginleştirilen proje, soba seçimine uygun havalandırma ayrıntılarıyla başarılı bir şekilde sonlandırıldı.

Korkuteli'ne Lüks Türk Hamamı Projesi

Çilek Havuz, hamam ve spa yapımındaki en son teknoloji ve trendlerin zirvesinde kalarak ticari müşterilerin yanı sıra kamusal hizmete de katkıda bulundu. Bu kapsamda Antalya Korkuteli Belediyesi'nin sosyal tesis merkezinde geleneksel Türk hamamı Yapımı konsepti kapsamında bir çalışma tamamladı. Türk hamamına modern ve lüks dokunuşlar eklemek için proje kapsamında CTP Kompozit tavan ve LED aydınlatma gibi dokunuşlardan yararlanıldı.

Şile'de Lüks Marine Beach Ote Havuzu

Yüzme havuzu çizimleri ve planları oluşturarak bunları mükemmel bir şekilde uygulayan Çilek Havuz, bireysel projelerin yanı sıra Şile Marin Beach Otel'de başarılı bir ticari projeye imza attı. Otel müşterilerinin konaklama deneyimini daha lüks ve konforlu hale getirmek için üstlenilen proje çerçevesinde skimmerli sistemli havuzda tuz cihazı ve Pleksikobra şelale kullanıldı. Tüm ekibin sıkı ve özverili çalışmasıyla kısa sürede tamamlanan havuz Şile Marin Beach Otel sahiplerinin ve müşterilerinin hizmetine açıldı.

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