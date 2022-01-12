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Cem Bölükbaşı, FIA Formula 2'ye giden ilk Türk yarış pilotu oldu

E-spor dünyasından gerçek Formula yarışlarına geçen hikayesiyle dünyada bir ilk olan Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 sezonu için Charouz Racing System takımıyla anlaştığını duyurdu. Şampiyona mart ayında Bahreyn pistinde başlıyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 12 Ocak 2022 15:21
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E-spor dünyasında 2017'den bu yana kazandığı şampiyonlukların ardından, profesyonel yarış kariyerinde yalnızca iki seneyi geride bırakan başarılı milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Formula serilerinde kariyer basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. Bölükbaşı, bugün İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında FIA Formula 2 2022 Şampiyonası'nda Çek takım Charouz Racing System ile yarışacağını açıkladı. Bölükbaşı, her hafta sonu iki yarış olarak gerçekleşen seride toplam 14 hafta boyunca ülkemizi temsil edecek. 2022 sezonu, Formula 2'nin 2017'deki başlangıcından bu yana en uzun takvim olarak dikkat çekiyor.

E-SPORDAN GERÇEK PİSTLERE TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATAN DÜNYADAKİ İLK YARIŞ PİLOTU

Cem Bölükbaşı bu gelişme ile Türkiye motor sporları tarihinde Formula 2'de yarışan ilk Türk yarış pilotu olurken, aynı zamanda espor dünyasından gelip bu seviyede sanaldan gerçeğe uzanan bir başarı hikayesine imza atan dünyadaki ilk yarışçı olarak da tarihe geçti. Başarılı sporcu Formula 2 Şampiyonası'ndaki ilk yarışına mart ayında Bahreyn Pisti'nde çıkacak. Bölükbaşı, Formula 1 Dünya Şampiyonası ile aynı hafta sonu ve aynı pistlerde gerçekleşen Formula 2 Şampiyonası'nda toplam 28 yarışta pistte zafer peşinde koşacak.

CEM BÖLÜKBAŞI: HEDEFİM FORMULA 1'DE YARIŞAN İLK TÜRK OLMAK

E-spor dünyasından Formula 1'e geçen dünyadaki ilk yarış pilotu olma hedefi için çok önemli bir atmayı başardığını belirten Cem Bölükbaşı şöyle konuştu: "Benim için inanılmaz bir gelişme bu. Sanal yarışlarda binlerce saat antrenman yapıp, Formula 1 E-spor yarışlarında dünya şampiyonlukları kazanırken hayalimde hep bir gün gerçek yarış pistlerinde de yeteneklerimi gösterebileceğim düşüncesi vardı. Son iki yılda çeşitli şampiyonalarda elde ettiğim başarılarla bunu kanıtladığımı düşünüyorum. En son çıktığım Euroformula Open şampiyonası oldukça başarılı geçti. 15 yarışta 8 kez podyuma çıktım ve 2 yarışı da birinci bitirdim. Simulasyonda yaptığım antrenmanların yarış kariyerimde çok büyük katkısı oldu. İlk kez kullandığım araçlarda podyuma çıkmayı başardım. Şimdi ise sadece birkaç hafta önce ilk defa resmi test sürüşlerine çıktığım Formula 2 aracıyla tam sezon FIA Formula 2 Şampiyonası'nda yarışacağım. Bu yolculukta hayallerime benim kadar inanan başta ailem, sponsorlarım ve destekleriyle yanımda olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na (TOSFED) çok teşekkür ederim. Bu destekler olmasa bu noktaya gelemezdim. Şimdi bir an önce Charouz Racing System ile sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Yarış kariyerime, Türkiye ve dünya motor sporları tarihine yeni rekorlar eklemek için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

EREN ÜÇLERTOPRAĞI: CEM, TÜRK OTOMOBİL SPORLARI TARİHİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR KAPIYI ARALIYOR

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Cem Bölükbaşı, 10 yılı aşkın bir süredir yakından takip ettiğimiz başarılı ve genç bir sporcumuz. Tek koltuklu otomobil yarışları, hepimizin yakından bildiği üzere, ancak maddi ve manevi ciddi destekle ilerlenebilen bir alan. Cem'in Formula 1 E-spor alanından gelmesiyle, 'sanaldan gerçeğe' uzanan hikayesi, yurtiçi ve yurtdışında da özellikle Formula 1 yönetimi tarafından yakından takip ediliyor. Örnek bir genç sporcumuz olan Cem Bölükbaşı, şimdi Formula 2'ye çıkarak Türk otomobil sporları tarihi açısından çok önemli bir kapıyı aralıyor. Cem'i Formula 2'de görmeyi çok arzuluyorduk. Bu noktada milli, sporcumuzun maddi ve manevi olarak artan bir eğriyle desteklenmesi çok önemli. Biz de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak kendisini her anlamda destekliyoruz. Formula 1'e uzanabileceği bu yolda, Cem'in hepimizi gururlandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

ANTONİN CHAROUZ: CEM GİBİ MUHTEŞEM BİR PİLOTA KOLTUK VERMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ

Charouz Racing System kurucusu Antonin Charouz, "Formula 2 takımımızda Cem gibi muhteşem bir pilota koltuk vermekten mutluluk duyuyoruz. Onun için zorlu ve heyecan verici yeni bir deneyim olacak, ancak şu ana kadarki kariyerinde en rekabetçi ve zorlu Formula 1 besleyici (alt) kategorilerinde bile ne kadar hızlı şekilde öğrendiğini ve iyi sonuçlar elde edebildiğini gösterdi. Önümüzde 14 yarışlık uzun ve zorlu bir sezon var; bu Cem için çok önemli bir fırsat alanı. Takım olarak biz de ona en iyi aracı sağlamak ve öğrenme yolculuğunda ona en iyi şekilde rehberlik etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

TEMUÇİN ÜNALP: DÜNYADA BİR İLKE İMZA ATIYORUZ

Cem Bölükbaşı'nın kariyer yönetimini üstlenen TEM Agency kurucusu Temuçin Ünalp, "Dünyada bir ilke imza atıyoruz. Espordan gelen bir gamer, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1'in bir alt klasmanında yarışıyor. Bu şimdiye kadar inanılmaz bir başarı. Formula 2'de iki sezon yarıştıktan sonra Formula 1'e çıkan ilk Türk olmayı hedefliyoruz. Bu hedef zor olsa da mümkün olabileceğini herkese göstermek istiyoruz. Zor çünkü Formula'da yetenek tek başına yeterli değil, sürücü olarak takımı finanse etmeniz gerekiyor. Bunun için de bugüne kadar olduğu gibi kurum ve markalarımızın desteği ile ilerleyebiliyoruz. Böyle bir dönemde bize inanıp zoru başarmamızı sağlayan herkese çok teşekkürler, daha yeni başlıyoruz" dedi.

GÖKALP İÇER: FORMULA 2 SEZONUNDA KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ

Cem Bölükbaşı'nın Formula 2 kariyerindeki ana sponsor olan ICRYPEX'in CEO'su Gökalp İçer ise "Cem'in hikayesine geçtiğimiz yıl Eylül ayında Euroformula Open serisinde ana sponsor olarak ortak olduk. Cem'in sanal pistlerden gerçek pistlere uzanan bu kariyerinde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Formula 3 Asya Serisi'ndeki başarılarının ardından Euroformula Open'daki zaferleri kariyerinin gideceği noktayı çok net gösteriyor. ICRYPEX olarak bizler hem Formula 2 resmi test sürecinde hem de Formula 2'ye dahil olduğu bu süreçte Cem'in ana sponsoru olmak istedik. Cem'in bu sezon yarışacağı 28 yarışın tümünde önemli başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Bu başarıların tümünde ICRYPEX olarak yanındayız ve ilk Formula 2 sezonunda kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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