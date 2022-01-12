Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü 2 kişi yakalandı

SGK'dan yeni genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi

SGK, tüm çalışanları ilgilendiren bir genelge yayımladı. Genelge ile emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve yurt dışı borçlanma primlerinin yeni yılda ne kadar olacağı açıklandı.