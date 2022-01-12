Karabük Valisi Gürel'in annesi kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti
Karabük Valisi Fuat Gürel'in annesi Nergis Gürel, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 16:19
Nergis Gürel'in (81) cenazesi, Vali Fuat Gürel ve yakınları tarafından özel hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Manisa'ya gönderildi.
Cenaze, yarın Turgutlu ilçesindeki Hüseyniye Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Nergis Gürel için başsağlığı mesajı yayımladı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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