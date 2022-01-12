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Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk böyle kurtuldu

Kahramanmaraş'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir çocuk elektrik direğine tırmanarak kurtuldu. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 16:24
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Türkoğlu ilçesinde yolda yürüyen bir çocuk 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuk, canını kurtarmak için yakındaki elektrik direğine tırmandı. Çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anı kaydetti.

Korku ve panik yaşayan çocuk, direğin başında köpekleri ayaklarıyla kovalamaya çalıştı.

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