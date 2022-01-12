Duvarı delerek kuyumcudan 150 bin liralık altın çaldılar

İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde boş müstakil bir evin bitişiğinde bulunan kuyumcu dükkanına duvarını delerek giren kişi veya kişiler 150 bin lira değerinde altını çalarak kaçtı.

İş yerini açan Barbaros Geçer, soygunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, soygunu gerçekleştirenlerin yakalanmasına çalışıyor.

Barbaros Geçer, soygun nedeniyle zararının yaklaşık 150 bin lira olduğunu belirterek, "Dükkanımın arka tarafındaki ev de bana aitti. Uzun zamandan beri boşaltılmış bir evdi. Evin kapısını kırarak içeriye girmişler ve evde bulunan baltayla duvarı delmişler. Dükkana girip altınları çalmışlar." dedi.