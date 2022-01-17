AYM'den 'emsal' faiz kararı: Göreve iade edilen memurun kesilen maaşı faiziyle ödenecek

İçişleri Bakanlığı'ndan telefon dolandırıcılarına karşı uyarı
İçişleri Bakanlığı'ndan telefon dolandırıcılarına karşı uyarı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Taşıt sigortasında net indirimler başladı
Merkez Bankası uygulamayı erteledi! Kur korumalı hesaplar için yeni karar
Merkez Bankası uygulamayı erteledi! Kur korumalı hesaplar için yeni karar
Kolay yoldan para kazanmak isteyen genci 70 bin lira dolandırdılar
Kolay yoldan para kazanmak isteyen genci 70 bin lira dolandırdılar
Nişana katılan 91 kişi yemekten zehirlendi
Nişana katılan 91 kişi yemekten zehirlendi
Hemşire 'hamiyelim yapmayın' demesine rağmen darp edildi!
Hemşire 'hamiyelim yapmayın' demesine rağmen darp edildi!
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Ak Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu: EYT'lilere 2022'de müjde verilecek
Ak Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu: EYT'lilere 2022'de müjde verilecek
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Maaşlara nasıl yansıyacak?
AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Maaşlara nasıl yansıyacak?
AÖF sınav sonuçları açıklandı
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Asgari ücretli 'memurdan' daha yüksek emekli maaşı alacak!
Asgari ücretli 'memurdan' daha yüksek emekli maaşı alacak!
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
İkinci el otomobil satışları durma noktasına geldi
İkinci el otomobil satışları durma noktasına geldi
Yargı dizisinde KPSS mülakatına gönderme
Yargı dizisinde KPSS mülakatına gönderme
Kiralar çıldırttı, ev sahibi ile kiracı davalarında patlama
Kiralar çıldırttı, ev sahibi ile kiracı davalarında patlama
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde 3 önemli başlık var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde 3 önemli başlık var
Polis, öğretmen ve din görevlisinin maaşı 1.150 TL artacak
Polis, öğretmen ve din görevlisinin maaşı 1.150 TL artacak
5 Kamu Kurumu 85 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu 85 personel almak için ilana çıktı
MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atamadan rahatsız
MEB personeli, saymanlık kadrolarına sınavsız atamadan rahatsız
11 ilde eğitime kar engeli
11 ilde eğitime kar engeli
Denizli'de bir seyyar satıcı, iki doktoru rehin alıp tehdit etti
Denizli'de bir seyyar satıcı, iki doktoru rehin alıp tehdit etti
Erdoğan: Meclisimizde teröristlerle sevgili olmuş kişilerin yer almasını istemiyorum
Erdoğan: Meclisimizde teröristlerle sevgili olmuş kişilerin yer almasını istemiyorum
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazıyla ilgili paylaşım
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazıyla ilgili paylaşım
Covid- 19 vaka sayıları açıklandı
Covid- 19 vaka sayıları açıklandı
Arnavutluk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazır
Arnavutluk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine hazır
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Aşısızlar için yeni seyahat kararı
Aşısızlar için yeni seyahat kararı
Gökçeada açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Gökçeada açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Bu görüntü çok konuşulmuştu: Kendini 'Gırgır, şamata' diyerek savundu
Bu görüntü çok konuşulmuştu: Kendini 'Gırgır, şamata' diyerek savundu
Yılın ikinci Kabine toplantısı bu hafta: Masada 3 önemli başlık var
Yılın ikinci Kabine toplantısı bu hafta: Masada 3 önemli başlık var
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM'den 'emsal' faiz kararı: Göreve iade edilen memurun kesilen maaşı faiziyle ödenecek

Anayasa Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde deniz üsteğmen olarak görev yapmakta iken tutuklanan üsteğmenin, tutukluluk süresince maaştan yapılan kesintilere faiz ödenmemesini hak ihlali saydı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 17 Ocak 2022 14:05
Yazdır
AYM'den 'emsal' faiz kararı: Göreve iade edilen memurun kesilen maaşı faiziyle ödenecek

Böylelikle Yüksek Mahkemenin bu konuda son yıllarda verdiği "lehe" kararı 2020 de de sürdüreceği anlaşılmaktadır.

Olaylar Zinciri

Başvurucu, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde deniz üsteğmen olarak görev yapmakta iken -kamuoyunda amirallere suikast soruşturması olarak da bilinen- silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği iddiasıyla 27/7/2009 tarihinde tutuklanmıştır. Başvurucu 17/5/2010 tarihinde tahliye edilmiştir. Başvurucu 2/10/2015 tarihinde atılı suçu işlemediği gerekçesiyle beraat etmiştir.

Başvurucunun tutuklu kaldığı 27/7/2009 ile 17/5/2010 tarihleri arası dönem için maaşının 1/3'ü kesilmiştir. Başvurucu hakkındaki beraat kararının 19/11/2015 tarihinde kesinleşmesi üzerine, maaştan yapılan kesinti tutarı başvurucuya ödenmiştir.

Başvurucu, tutuklu kaldığı dönem için maaşından yapılan kesintilerin yasal faiz işletilmeden ödendiğini belirterek yasal faiz bedelinin ödenmesini talep etmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amfibi Görev Komutanlığı (Komutanlık) 25/1/2016 tarihinde başvurucunun talebini reddetmiştir. Komutanlık, başvurucunun beraatine ilişkin ceza mahkemesi kararı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde eksik ödemelerin yapılmasında faizin ödenmesine ilişkin bir hüküm olmadığını, ayrıca Maliye Bakanlığı mütalaası uyarınca faiz ödenmesine imkan bulunmadığını belirtmiştir.

Başvurucu 19/2/2016 tarihinde tutuklu bulunduğu dönemde maaşından yapılan kesintilere yasal faiz ödenmemesine ilişkin idari işlemin iptali için Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde dava açmıştır. Başvurucu, dava dilekçesinde; maaşından yapılan kesintiler ödenirken yasal faiz ödemesi yapılmadığını, aradan geçen süre yönünden para alacağından faydalanamadığını ve maddi zararının telafi edilmediğini iddia etmiştir.

Askeri Yüksek İdare Mahkemelerinin kapatılması sonucu dava dosyası Ankara 7. İdare Mahkemesine tevzi edilmiştir. Ankara 7. İdare Mahkemesi 3/10/2017 tarihinde başvurucunun İstanbul'da görev yaptığını belirterek yetki yönünden davayı reddetmiş ve dosyanın yetkili İstanbul İdare Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.

İstanbul 10. İdare Mahkemesi (Mahkeme) 22/11/2017 tarihinde davayı reddetmiştir. Mahkeme kararın gerekçesinde, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 65. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin iade edilecek kesintilere yasal faiz işletilmesini gerektiren bir düzenlemeye yer vermediğini açıklamıştır. Mahkeme, başvurucunun tutukluluk halinin sona ermesi ve göreve iade edilmesi nedeniyle yapılan ödemelere faiz işletilemeyeceğinden dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu belirtmiştir.

Başvurucu 15/12/2017 tarihinde istinaf başvurusunda bulunmuştur. Başvurucu, istinaf dilekçesinde; maaşından yapılan kesintilerin yasal faiz işletilmeden ödenmesinin mağduriyete neden olduğunu ve maaştan yapılan kesintilere faiz ödenmemesi işlemlerinin iptal edildiğine dair emsal mahkeme kararları bulunduğunu ileri sürmüştür.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi 14/9/2018 tarihinde Mahkeme kararının dayandığı hukuki ve kanuni gerekçeleri uygun bulduğunu belirterek istinaf başvurusunu kesin olmak üzere reddetmiştir.

Anayasa Mahkemesi kamu kurum ve kuruluşlarından olan çeşitli para alacaklarının değer kaybına uğratılarak ödenmesine ilişkin şikayetleri daha önce incelemiştir.

Buna göre kamu makamlarının para borçlarını makul olmayan bir gecikme ile ödedikleri durumlarda para alacağında meydana gelen değer aşınmalarının başvurucular üzerinde şahsi olarak aşırı bir yük oluşturması halinde müdahale ölçülü olmadığından mülkiyet hakkının ihlaline karar verilmiştir.

Birikmiş maaş farkları idare tarafından kendisine ödenmiştir ancak bu alacağına yasal faiz işletilmemiştir

Başvurucunun mağduriyeti giderilmiş durumdadır. Bununla birlikte varlığı derece mahkemelerince de kabul edilen başvurucunun bu alacağına yasal faiz işletilmemiştir. Diğer bir deyişle idare, ilgili Kanun hükmü gereği başvurucuya tutuklulukta geçirdiği sürelerde maaşını 1/3 oranında eksik ödemiş, başvurucu hakkında tesis edilen beraat kararının kesinleşmesi sebebiyle 657 sayılı Kanun'un 141. maddesi kapsamında başvurucuya alacağı iade edilmiş ancak bu maaş kesintisi yönünden herhangi bir faiz ödemesi yapılmamıştır.

KAPAT [X]

Enflasyon karşısında alacağın değer kaybı külfet yüklemektedir.

İdare hukuku çerçevesinde hangi alacaklara faiz işletileceği, faiz oranının ne olacağı, faizin işletilme tarihinin belirlenmesi gibi hususlar Anayasa Mahkemesinin görevine girmemektedir. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesinin yukarıdaki içtihadında da değinildiği üzere mülkiyet hakkı kapsamında görülen bir alacağın kamu makamlarınca haklı olmayan bir gerekçeyle geç ödenmesi durumunda bu alacağın enflasyon karşısında makul olmayacak bir oranda değer kaybına uğratılması mülk sahibine şahsi olarak aşırı bir külfet yüklemektedir

Somut olayda başvurucuya 27/7/2009 ila 17/5/2010 tarihlerinde tutuklu kaldığı sürede alamadığı 1/3 oranındaki birikmiş maaş farkları iade edilmekle birlikte kendisine bir faiz ödemesi yapılmamıştır. Halbuki Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre başvurucunun tutuklandığı 2009 yılı Temmuz ayındaki 100 TL'nin ödemenin yapıldığı 2015 yılı Kasım ayındaki karşılığı 164,23 TL olup aradan geçen sürede gerçekleşen enflasyon oranı yaklaşık %64 civarıdır. Bunun yanında başvurucunun tutukluluğunun sona erdiği 2010 yılı Mayıs ayındaki 100 TL'nin ödemenin yapıldığı 2015 yılı Kasım ayındaki karşılığı da 151,08 TL olup aradan geçen sürede gerçekleşen enflasyon oranı yaklaşık %51 civarıdır.

Kesintiler 5-6 sene gibi uzun bir süre sonra iade edilmiştir.

Bu durumda ilgili soruşturma ve kovuşturma kapsamında belirli bir süre tutuklu kalmakla birlikte hakkında açılan ceza davasından sonradan beraat eden başvurucuya söz konusu maaş kesintisinin iade edilmesi gerektiği kamu makamlarınca saptanmış bir olgudur. Bu maaş tutarlarının başvurucunun statüsü gereği ödendiği ve onun mülkiyet hakkı kapsamında olduğu ise kuşkusuzdur. Sonuç olarak söz konusu idari ve yargısal sürece bir bütün olarak bakıldığında ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında belirli bir süre tutuklu kalan kamu görevlisi başvurucunun mülkiyet hakkı kapsamındaki maaşından yapılan kesintilerin yaklaşık 5 ile 6 yıl arasında değişen sürelerde kendisine iade edilebildiği, haklı bir gerekçesi ortaya konulamayan bu gecikmenin de belirtilen sürelerin uzunluğu dikkate alındığında makul görülemeyeceği anlaşılmaktadır.

Danıştayın da bu konuda benzer kararları vardır.

Danıştayın benzer konuya ilişkin bazı kararlarında da konusu para olan borçlarda, alacaklının bu paradan mahrum kaldığı süre içinde uğrayacağı kayıpların, başka bir anlatımla bu paranın kullanılamamasından dolayı yoksun kalınan kazancın karşılığı olarak faiz ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Danıştay bu kararlarında, sonuç olarak açığa alınan bir kamu görevlisinden yapılan maaş kesintilerinin faiziyle birlikte iade edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Dolayısıyla somut olay bağlamında derece mahkemelerinin başvurucuya faiz ödenmemesine ilişkin olarak yukarıdaki içtihattan farklılaşan yorumu, başvurucunun alacağının enflasyon karşısında önemli ölçüde değer kaybına uğratılarak ödenmesine yol açmaktadır.

657 sayılı Kanun'da faiz ödenmesini engelleyen bir hüküm yoktur.

Sonuç olarak başvurucunun maaşından kesintilerin yapıldığı tarihlerden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süredeki enflasyon oranları dikkate alındığında mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilen söz konusu alacakların enflasyon oranları karşısında önemli ölçüde değer kaybına uğratılarak ödendiği anlaşılmaktadır. Buna karşın başvurucuya herhangi bir faiz ödemesi ise yapılmamış, başvurucunun faiz ödenmesi yönündeki talebi de idari ve yargısal makamlarca reddedilmiştir. Buna göre 657 sayılı Kanun'da faiz ödenmesini engelleyen bir hüküm bulunmadığı ve bu kesintilerin faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği yönünde bir kısım Danıştay kararı nazara alındığında faiz ödenmeyeceği şeklindeki yorumla bütün külfetin herhangi bir kusuru bulunmayan başvurucuya yüklendiği anlaşılmaktadır. Söz konusu değer kaybının oranı gözetildiğinde müdahaleyle başvurucuya şahsi olarak aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklendiği, bu sebeple söz konusu müdahalenin kamunun yararı ile başvurucunun mülkiyet hakkının korunması arasında kurulması gereken adil dengeyi başvurucu aleyhine bozduğu kanaatine varılmıştır.

Kararın Tam Metni:

ÜLKÜ ÖZTÜRK BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2018/34011; Karar Tarihi: 19/10/2021

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Haydar Sami Kuzu, Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na yeniden seçildi
Haydar Sami Kuzu, Yargıtay 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na yeniden seçildi
Oğlunu uyuşturucu kullanmasın diye bağlayan babaya Yargıtay'dan iyi haber
Oğlunu uyuşturucu kullanmasın diye bağlayan babaya Yargıtay'dan iyi haber
Birleştirilen Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görülecek
Birleştirilen Gezi davasının üçüncü duruşması bugün görülecek
Kiralar çıldırttı, ev sahibi ile kiracı davalarında patlama
Kiralar çıldırttı, ev sahibi ile kiracı davalarında patlama
Aşısızlar için yeni seyahat kararı
Aşısızlar için yeni seyahat kararı
Göçmenlerin Ege Denizi'ndeki film gibi hikayesi Yargıtay kararında
Göçmenlerin Ege Denizi'ndeki film gibi hikayesi Yargıtay kararında

Bu Habere Tepkiniz

AYM'den 'emsal' faiz kararı: Göreve iade edilen memurun kesilen maaşı faiziyle ödenecek
AYM'den 'emsal' faiz kararı: Göreve iade edilen memurun kesilen maaşı faiziyle ödenecek
Anayasa Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde deniz üsteğmen olarak görev yapmakta iken tutuklanan üsteğmenin, tutukluluk süresince maaştan yapılan kesintilere faiz ödenmemesini hak ihlali saydı.
Danıştay: Memuriyetten çıkarmada kanaat esas alınamaz
Danıştay: Memuriyetten çıkarmada kanaat esas alınamaz
Danıştay 12. Dairesi, duyuma dayalı ifadeler dikkate alınarak meslekten atılan vaize ilişkin olarak davayı reddeden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!
Hemen başvurun, anında hesabınıza gelsin!
https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=179-dan-baslayan-faizle-ihtiyac-kredisi_adv1344
Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanabilir mi?
Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanabilir mi?
Danıştay son noktayı koydu. Kıdemsiz müfettiş grup başkanı olarak atanamaz
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Büyükelçilik unvanı verilmesinde 'yetki tartışmasında' son noktayı AYM koydu!
Büyükelçilik unvanı verilmesinde 'yetki tartışmasında' son noktayı AYM koydu!
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanınca "büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanının Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam edeceğine" ilişkin kuralı Anayasaya uygun bularak iptal istemini reddetti.
Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı
Müstafi sayılma işleminde iş arkadaşlarının ifadesi ayrıntısı
Danıştay Onikinci Dairesi, müstafi sayılan memur hakkında açılan soruşturmada göreve gelmediğine dair tutanakta imzası bulunan kişilerin ifadeleri alınmadığı gerekçesiyle işlemi karar düzeltme aşamasında bozdu!
Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı
Memura 'al kararı buradan defol git' sözü hakaret sayıldı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Kaymakamlıkça verilen bir görevi yerine getirmek üzere gittiği bankada yüzüne dosya fırlatılarak 'al kararı buradan defol git' sözüne muhatap memura, hakaret suçunun oluştuğuna karar verdi.
'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?
'Düşük sicil notu' psikolojik taciz kapsamına girer mi?
Amiri tarafından 'düşük sicil' notu verilen polis memuru AYM'den eli boş döndü!
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
15 Ocak 2022 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı
POLSAN kesinti oranını bir puan artırdı
Polis Bakım ve Yardım Sandığı emniyet personelinin maaşından yapılan kesintiyi bir puan artırdı
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Aşı karşıtlarına 'aşı yapıyormuş gibi yapan' hemşire tutuklandı
Aşı karşıtlarına 'aşı yapıyormuş gibi yapan' hemşire tutuklandı
İtalyan polisi, ülkedeki barlara ve restoranlara girebilmek ve toplu taşıma araçlarını kullanabilmeleri için aşı karşıtlarına aşı yapıyormuş gibi yaparak 'Kovid sertifikası' veren bir hemşireyi tutukladı.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz
Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), bugüne kadar 2084 bağımlı ile 13 bin 706 görüşme ve bağımlı yakınları ile 9 bin bireysel görüşme gerçekleştirdi.