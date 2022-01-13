Mahkemeden trafik cezaları ile ilgili emsal karar
Duruşmaya yetişmek için emniyet şeridini kullanan ve trafik cezası yiyen avukata mahkeme haklı buldu
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 13 Ocak 2022 00:04
Duruşmayı yetişmek için emniyet şeridini kullanmak hukuka uygun mu?
İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi, emniyet şeridi ihlali yapan avukata kesilen trafik cezasını, avukatların kamu görevi yapması ve duruşmaya yetişmesi gerektiği gerekçesi ile iptal etmiştir.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız