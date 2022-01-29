İnternet üzerinden yayımlanan 'ÖSYM işlemlerinde' dava açma süresi nasıl hesaplanır?

2020 YKS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan bir düzenlemenin iptali istenilmiştir.

Danıştay 8. Dairesi, kılavuzun 21/07/2020 tarihinde ÖSYM internet sayfasında yayımlandığı; kılavuzdan bu tarihte haberdar olduğunun kabulü gerektiği, 10 günlük dava açma süresinin son gününün 31/07/2020 tarihine denk geldiği, ancak bu tarihin adli tatile rastlaması nedeniyle dava açma süresinin son gününün 07/09/2020 tarihi olduğu, bu haliyle süresinden sonra, 14/09/2020 tarihinde açılan davanın esasının incelenmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Danıştay İDDK bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO: 2020/3154

KARAR NO: 2020/2991

TEMYİZ EDEN (DAVACI): Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

VEKİLİ: Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI): Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 22/09/2020 tarih ve E:2020/5783, K:2020/3679 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açılan 4 yıl öğrenim süreli Sosyal Hizmetler Bölümü için 1435 kişilik kontenjan ayrılmasına ilişkin düzenlemenin iptali istenilmiştir.

Daire Kararının Özeti:

Danıştay Sekizinci Dairesinin 22/09/2020 tarih ve E:2020/5783, K:2020/3679 sayılı kararıyla;

Dava konusu Kılavuz'un Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda hazırlandığı, yayımlanması ve uygulanmasının, Yükseköğretim Genel Kurulunun 25/06/2020 tarihli kararı ile kabul edildiği ve 21/07/2020 tarihinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sayfasında yayımlandığı;

6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği, Başkanlığın internet sayfasındaki duyuruların adaylara tebliğ hükmünde olduğu, ayrıca dava konusu Kılavuz'un 46. sayfasında sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adayların, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) genel amaçlı dilekçe örneğini kullanarak başvurabilecekleri ve yapılacak her türlü itirazın adayın dava açabilme hakkı için geçerli olan 10 günlük dava açma süresini durdurmayacağının belirtildiğinin görüldüğü,

Bu durumda; davacının 21/07/2020 tarihinde yayımlanan dava konusu Kılavuz'dan, bu tarihte haberdar olduğunun kabulü gerektiği, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesine göre 10 günlük dava açma süresinin son gününün 31/07/2020 tarihine denk geldiği, ancak bu tarihin adli tatile rastlaması nedeniyle anılan Kanun'un 8. maddesinin 3. fıkrası uyarınca dava açma süresinin son gününün 07/09/2020 tarihi olduğu, bu haliyle süresinden sonra, 14/09/2020 tarihinde açılan davanın esasının incelenmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından,

22/07/2020 tarihinde dava açma süresinin başladığı, bu tarihten itibaren altmış günlük dava açma süresinin hesaplanması gerektiği, başvurunun konusunu esasen Yükseköğretim Genel Kurulunun kontenjan artırımına ilişkin kararının oluşturduğu, bu nedenle 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesi kapsamında olmadığı, ayrıca kendilerinin aday olmadıkları, Kılavuz'daki itiraz usulünün adaylar için uygulanabileceği, üyelerinin menfaatleri ihlal edilen tüzel kişilik olarak dava açtıkları, davada süre aşımı bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, Danıştay Sekizinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin Danıştay Sekizinci Dairesinin temyize konu 22/09/2020 tarih ve E:2020/5783, K:2020/3679 sayılı kararının ONANMASINA,

3.Kesin olarak, 09/12/2020 tarihinde esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6552 sayılı Kanun ile eklenen "Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin Yargılama Usulü" başlıklı 20/B maddesinde; madde kapsamına giren davalarda dava açma süresinin on gün olduğu, bu Kanun'un "Üst Makamlara Başvurma" başlıklı 11. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı, 7. maddesinin 4. fıkrasında da; ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, düzenleyici işleme ait ilanın belirli bir süre ile yapılması durumunda; dava açma süresinin son ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı yargısal içtihatlarla kabul edilmektedir.

Bununla birlikte, bir idari işlemin internet ortamında ilan edilmek suretiyle tebliğ edilmiş Uyuşmazlıkta; 21/07/2020 tarihinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun, 27-28 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin bilgiler ile temel ilke ve kurallar ile kontenjanları içerdiği, bu haliyle düzenleyici işlem niteliğinde bulunduğu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlara ilişkin iş ve işlemler kapsamında; 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesi kapsamında ivedi yargılama usulüne tabi olduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır. Bu itibarla; davanın on günlük dava açma süresi içerisinde açılıp açılmadığına karar verilebilmesi için öncelikle dava açma süresinin hangi tarihten itibaren hesaplanması gerektiğinin saptanması gerekmektedir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının resmi internet sitesinde 21/07/2020 tarihinde dava konusu Kılavuz'un ilan edildiği ve ilanda Kılavuz'un 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında http://www.osym.gov.tr adresinde yayımlanacağının açıkça belirtildiği, bu haliyle ilan için geçerlilik süresi belirlendiği görülmektedir.

Bu itibarla; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının resmi internet sitesinde 21/07/2020 tarihinde yayımlanan ve 24/07/2020 tarihine kadar yayımdan kaldırılmayarak geçerliliğini koruyan dava konusu Kılavuz'a karşı dava açma süresinin 24/07/2020 tarihinden itibaren hesaplanması gerekmekte olup, bu durumda on günlük dava açma süresi hesaplandığında yine dava açma süresinin son gününün adli tatile rastlaması nedeniyle 2577 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 3. fıkrası uyarınca en son 07/09/2020 tarihinde dava açılması gerekirken bu süre geçtikten sonra 14/09/2020 tarihinde açılan davanın bu nedenle süre aşımı nedeniyle esasının incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın süre aşımı nedeniyle reddi yolunda verilen Daire kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanması gerektiği oyuyla, karara gerekçe yönünden katılmıyoruz.

sayılması mevzuatımıza teknolojik gelişmeler sonucu sonradan girmiş bir uygulama olup; internet yoluyla ilan veya duyurunun dava açma süresinin hesaplanmasında özel niteliğinin de değerlendirilmesi gerekmektedir.