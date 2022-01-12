Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor

HÜRJET için ilk etap seri üretime geçiliyor
HÜRJET için ilk etap seri üretime geçiliyor
22 Sigorta şirketinden aynı anda taşıt sigortası teklifi
22 Sigorta şirketinden aynı anda taşıt sigortası teklifi
KDK'nın tavsiye kararlarına ne kadar uyuluyor?
KDK'nın tavsiye kararlarına ne kadar uyuluyor?
5 soruda özel okul ücretleri
5 soruda özel okul ücretleri
17 soruda memur maaş zammı ve etkileri
17 soruda memur maaş zammı ve etkileri
ELDER'den aralık ayı elektrik faturalarına ilişkin açıklama
ELDER'den aralık ayı elektrik faturalarına ilişkin açıklama
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
Emekli öğretmenlere 884 liralık zam
Memur-Sen'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' eleştirileri ve öneriler
Memur-Sen'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' eleştirileri ve öneriler
'15 bin öğretmenin 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz'
'15 bin öğretmenin 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz'
Cumhurbaşkanı'ndan Temmuz ayında çalışanlara yeni zam sinyali
Cumhurbaşkanı'ndan Temmuz ayında çalışanlara yeni zam sinyali
9 soruda memur ve sözleşmeli personele yapılacak yemek yardımının detayları
9 soruda memur ve sözleşmeli personele yapılacak yemek yardımının detayları
3 milyon 900 bin öğrencinin sportif yetenek taramasına başlandı
3 milyon 900 bin öğrencinin sportif yetenek taramasına başlandı
İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 63 arttı
İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 63 arttı
Yükselişi devam eden altın 808 liradan işlem görüyor
Yükselişi devam eden altın 808 liradan işlem görüyor
Polis aracını kaçırıp bir polisi yaralamıştı...Zanlı yakalandı
Polis aracını kaçırıp bir polisi yaralamıştı...Zanlı yakalandı
Polislik sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 kişiye FETÖ'den gözaltı
Polislik sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 7 kişiye FETÖ'den gözaltı
Turkovac Faz 3 çalışmaları sonuçları açıklandı
Turkovac Faz 3 çalışmaları sonuçları açıklandı
EPDK şikayetler üzerine aralık faturalarını inceleyecek
EPDK şikayetler üzerine aralık faturalarını inceleyecek
BES'in cazibesini artıracak 5 değişiklik
BES'in cazibesini artıracak 5 değişiklik
Bağ-Kur prim borçluları da ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanacak
Bağ-Kur prim borçluları da ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanacak
Özel okullarda zam oranı belli oldu
Özel okullarda zam oranı belli oldu
5 üniversite 287 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite 287 personel almak için ilana çıktı
Bakan Yanık: Arkadaşlar güldük, eğlendik ama bu şaka değil
Bakan Yanık: Arkadaşlar güldük, eğlendik ama bu şaka değil
80 yaşındaki hastanın evine sedyeyle taşınmasına inceleme
80 yaşındaki hastanın evine sedyeyle taşınmasına inceleme
Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM Genel Kurulu'nda
Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren eski nişanlısı tutuklandı
Avukat Dilara Yıldız'ı öldüren eski nişanlısı tutuklandı
Bakanlıktan TL'ye dönüşümün desteklenmesi için yeni adım
Bakanlıktan TL'ye dönüşümün desteklenmesi için yeni adım
POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı
POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı
LPG'ye 29 kuruş zam yapıldı
LPG'ye 29 kuruş zam yapıldı
Vaka sayıları 74 bini geçti
Vaka sayıları 74 bini geçti
Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi kaydedildi
Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi kaydedildi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Meslek lisesi öğrencileri üretiyor, 27 ülkeye ihraç oluyor

Bursa'da meslek liselilerin ürettiği parçaların kullanılmasıyla ortaya çıkan makineler, Türkiye ihracatına katkı sağlıyor. Yaklaşık 27 ülkeye ihraç olan makinelerde lise öğrencilerinin imzası bulunuyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 18:01
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bursa'nın ilk meslek okullarından biri olan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ortaya çıkardıkları çalışmalarla meslek eğitiminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Makine Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrencilerin ürettiği parçaların da kullanılmasıyla imal edilen sac bükme makinesi 27 ülkeye ihraç ediliyor. Okulun döner sermaye çalışmaları kapsamına alınmasıyla harekete geçen öğretmenler, öğrencilerin staj gördükleri firmalarla irtibata geçti. Bursa'da faaliyet gösteren Erbend Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan anlaşma gereği, firmanın imalatı sac bükme makinelerinde yer alan bağlantı elemanları lisenin atölyelerinde üretilmeye başlandı. Yaklaşık 2 aydır istenen siparişleri hazırlayan öğrenciler, ürettikleri parçalarla ortaya çıkan makinenin ise Almanya, Rusya, Amerika'nın da arasında bulunduğu yaklaşık 27 ülkeye ihraç edildiğini öğrenmeleri büyük bir mutlulukla karşılandı.

Makine teknolojisi alanı olarak 3 dalda eğitim verdiklerini belirten okulun Makine Teknolojisi Alanı Atölye Şefi Ahmet Hamdi Sevindi, "Bu öğrencilerin hepsi, eğitimlerini tamamladıktan sonra sanayide çalışmaktadır. Buraya gelen öğrenciler, makine bölümüne ilgileriyle eğitimlerini de başarıyla tamamlıyor. En son yapmış olduğumuz çalışmayla bu öğrencilerin ne kadar başarılı olduklarını ortaya koymuş olduk. Döner sermaye kapsamına girdikten sonra stajyer göndermiş olduğumuz firma ile yaptığımız görüşme sonunda dışarıdan aldıkları parçaları bizim üretebileceğimizi ilettik. Onlarda kabul etti. Biz onların istediği ürünleri üretmenin yanı sıra, sanayiye de iyi bir eleman yetiştirmiş oluyoruz. İlk parti üretimlerimiz tamamlandı. Bizlerde, öğrencilerde, firmada yaptığımız işten çok memnunuz" diye konuştu.

Lise birinci sınıf öğrencisi Mert Özyurt, "Eğitimimiz yanı sıra, döner sermayeden gelen işlerle uğraşıyoruz. Bu hem bize daha hızlı deneyim, hem de özgüven sağlamış oluyor. Aynı zamanda yapmış olduğumuz işlerle harçlığımız da çıkmış oluyor. Okul masraflarında ailemize yük olmuyoruz. Yaptığımız işlerin sonucunda Türkiye'nin ihracatına destek vermek bizleri gururlandırıyor. Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunmak her Türk gencini mutlu eder. Biz bu sayede iş imkanlarını da görmüş oluyoruz. Milliyet duygularımızda kabarmış oluyor. Ben bunu sadece bizim okul için değil, diğer meslek liselerinde de görmek isterim. Bu tecrübe ve ekonomik kalkınma açısından önemlidir" diye konuştu.

Bu zamana kadar birçok başarılı çalışmalara imza attıklarını belirten Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Oktay Güllü, "Son yıllarda mesleki ve teknik eğitim önemi için, farklı projelere imzalar atılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğünü birazda da arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Şu an Milli Eğitim Bakanlığının hedefleri doğrultusunda, döner sermaye çalışmalarına hız kazandırdık. Okulumuzdaki her bölümü sektörün öncüleriyle bir araya getirerek iş birliklerine imza attık. Bunun ilk meyvelerini makine alanında sağladık. Sanayimizle birlikte onların ürettiği makinelere, bazı parçalarını okulumuzun atölyelerinde öğretmen ve öğrencilerimizle üretmeye başladık. Ürettiğimiz ürünlerin tesliminden sonra üretilen parçalarımızın makinelerle birlikte yurt dışına ihraç olduğunu öğrendik. Yaklaşık 27 ülkeye ihraç olması bizleri ekstra mutlu etti. Bu şekilde işbirliklerini geliştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mesleki eğitim artık Türkiye'nin stratejik hedefidir. Güçlü Türkiye için, güçlü mesleki eğitim şart" şeklinde konuştu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
5 soruda özel okul ücretleri
5 soruda özel okul ücretleri
7 torun sahibi Kamil dede, 64 yaşında yüksek lisans yaptı
7 torun sahibi Kamil dede, 64 yaşında yüksek lisans yaptı
'Spor Eczacılığı Yüksek Lisans Programı'na uygunluk verildi
'Spor Eczacılığı Yüksek Lisans Programı'na uygunluk verildi
MEB'in 'Özel Eğitim Çocuk Dergisi'nin 'Toprak' konulu sayısı yayımlandı
MEB'in 'Özel Eğitim Çocuk Dergisi'nin 'Toprak' konulu sayısı yayımlandı
TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri açıklandı
TÜBA COVID-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülleri açıklandı
İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!
İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!

Bu Habere Tepkiniz

EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?
EKPSS ile atanan memurlar aynı haktan ikinci kez yararlanabilir mi?
Memurken EKPSS ile yeniden atanırsam istediğim ile tayinim yapılabilir mi?
Sayıştay'ın kariyer uzmanlık atamalarına ilişkin tespiti ne kadar isabetli?
Sayıştay'ın kariyer uzmanlık atamalarına ilişkin tespiti ne kadar isabetli?
Kariyer uzman kadrosundan şehir plancısı kadrosuna yapılan atama mevzuata aykırı mı?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!
İlana tez konusu yazıldı, aday sınava tek başına girecek!
Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda adayın tez konusu ilana yazıldı.
Memurlardan alınacak asgari yemek parası tutarları belli oldu
Memurlardan alınacak asgari yemek parası tutarları belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği ile 2022 yılında kamu kurumlarının devlet memurlarından alacakları asgari yemek parası tutarları belli oldu
Belediye şirketlerine alınacak personelin güvenlik soruşturması nasıl yapılır?
Belediye şirketlerine alınacak personelin güvenlik soruşturması nasıl yapılır?
Belediyelerdeki partiye göre istihdam sorunu nasıl çözülür?
Memurlar.net robotunda 15 Ocak maaşları daha yüksek, çünkü;
Memurlar.net robotunda 15 Ocak maaşları daha yüksek, çünkü;
Memurlar.net'in maaş robotunda 15 Ocak maaşları yüksek görünüyor. Çünkü memurlar.net maaş robotunda hem 14 günlük maaş farkları hem de yüzde 2,5'luk zam yer alıyor.
14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı
14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mecliste görüşülmekte olan yüzde 2,5'luk ek zammın 15 Ocak 2022 sonrasına kaldığını açıkladı
100-2000 bursiyerleri YÖK'ten önemli bir burs artışı bekliyor!
100-2000 bursiyerleri YÖK'ten önemli bir burs artışı bekliyor!
100-2000 YÖK Doktora Bursiyerleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından önemli düzeyde bir burs artışı bekliyor!
Bakan'a sorduk... Aile Bakanlığı görevde yükselme sınavı açacak mı?
Bakan'a sorduk... Aile Bakanlığı görevde yükselme sınavı açacak mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın görevde yükselme sınavı açacağını duyurdu
Zabıta ve itfaiye personelinin yemek bedeli nasıl ödenecek?
Zabıta ve itfaiye personelinin yemek bedeli nasıl ödenecek?
İtfaiye ve Zabıta personelinin 'kumanya sorunu'na çözüm arayışı
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Yargı 16. bölüm fragmanı
Yargı 16. bölüm fragmanı
Yargı dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yargı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Yargı 16 Ocak 2022 Pazar akşamı Kanal D'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
İşte 2021'in en çok satan araba modelleri
İşte 2021'in en çok satan araba modelleri
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılında, bir önceki yıla göre %4,6 oranında azalarak 737.350 adet olarak gerçekleşti.