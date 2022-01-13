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6 ilde eğitime kar nedeniyle ara verildi

Soğuk hava koşulları nedeniyle yurdun bazı bölgelerinde okullar tatil edildi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Ocak 2022 00:00
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6 ilde eğitime kar nedeniyle ara verildi

BAYBURT

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda il genelinde bugün başlayan kuvvetli kar ve buzlanmanın etkisini sürdüreceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz ve ilçelerin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 13 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil edilmiştir."

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçelerinde 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığı ilçe merkezlerinde 1 metreye kadar ulaşırken, 160 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği, kar yağışının etkili olduğu Hozat ilçesinde sadece taşımalı eğitime, Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde ise eğitime bir gün ara verildiğini, engelli ve hamile personele de bir gün idari izin verildiğini duyurdu.

İKİ İLÇE ARASINDAKİ YOL KAPANDI

Öte yandan, yoğun kar ve tipi nedeniyle Hozat- Karaoğlan- Ovacık yolu 28-59 kilometreleri arası, güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatıldı. Valilik, vatandaşların bu yolu kullanmak yerine alternatif güzergahları kullanmaları konusunda sürücüleri uyardı.

AĞRI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar 1 gün tatil edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, Eleşkirt ilçemizde, köy okullarımızda ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eleşkirt ilçemizde, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz de 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'nun Korgan, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

KAPAT [X]

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Korgan, Mesudiye ve Akkuş'da eğitim ve öğretime 13 Ocak Perşembe günü ara verildiği kaydedildi.

Söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KONYA

Konya'nın 6 ilçesinde kar nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak

Konya'da etkili olan kar nedeniyle 6 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe hıfzıssıhha kurulları kararınca, Seydişehir, Taşkent, Hadim, Ahırlı, Yunak ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 13 Ocak Perşembe günü uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

Ayrıca merkez Meram ilçesindeki İnlice İlköğretim Okulu, Gökyurt İlköğretim Okulu, Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu, Hatunsaray İlköğretim Okulu, Karadigin Yeniaylar İlköğretim Okulu, Kızılören İlköğretim Okulu, Sefaköy İlköğretim Okulu, Sefaköy İmam Hatip Ortaokulu, Güneydere İlköğretim Okulu, Yeşiltekke İlköğretim Okulu, Karadigin Deresi İlköğretim Okulu, Kayalı İlköğretim Okulu, Evliyatekke İlköğretim Okulu, Yeşildere İlköğretim Okulu, Mustafa Bağrıaçık İlköğretim Okulu ve bu okullara öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde de uzaktan eğitim yapılacak.

ARDAHAN

Ardahan'ın Damal ve Hanak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Hanak ve Damal'da tüm eğitim kurumlarında, Çıldır'da ise sadece Kurtkale bölgesindeki okullarda bugün eğitime ara verildiğini söyledi.

Öte yandan, kent genelinde etkili yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.

İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde kar küreme çalışması başlattı.

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