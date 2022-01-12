Konya'da sağlık çalışanlarını darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Karatay ilçesinde bir doktor ve ebeyi darbeden 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Ocak 2022 19:17
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Ocak'ta merkez Karatay ilçesinde faaliyet gösteren Aile Sağlığı Merkezindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Aile Sağlığı Merkezinde doktor H.K. ile ebe S.K'ye saldırarak görevlerini yapmalarına engel oldukları iddia edilen şüpheliler N.B. ile T.D, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Haklarında tutuklama kararı verilen şüpheliler N.B. ve T.D. cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız